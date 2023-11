Secondo le ultime di mercato, qualora l'Inter non rinnovasse con Henrikh Mkhitaryan potrebbe in estate puntare Isco, trequartista del Betis in scadenza con il club spagnolo nel 2024. L'Arsenal invece avrebbe rinviato a giugno l'assalto a Dusan Vlahovic, centravanti serbo della Juventus corteggiato anche dall'Atletico Madrid.

Il rinnovo di Mkhitaryan non sarebbe certo, l'Inter valuta Isco come sostituto a 0 dell'armeno per il prossimo anno

L'Inter starebbe discutendo con gli agenti di Mkhitaryan per quanto concerne il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024 ma se le parti non dovessero trovare l'accordo, allora i dirigenti nerazzurri potrebbero pensare di sostituire il classe '89 con Isco.

Il trequartista spagnolo si trova attualmente in forza nel Real Betis, squadra che ha raggiunto la scorsa estate dopo tante stagioni con il Real Madrid e alla quale si è legato per un solo anno. Una circostanza che potrebbe far tornare isco sul mercato nel prossimo giugno e parametro 0. Il calciatore iberico, per caratteristiche tecniche, somiglia molto a Mkhitaryan in quanto capace di trasformare molto velocemente, proprio come l'armeno, l'azione da difensiva a offensiva. Ecco perché già dai prossimi mesi l'ad dell'Inter Giuseppe Marotta potrebbe iniziare una trattativa con l'entourage di isco con la volontà di bloccarlo per i successivi mesi e non rischiare di creare un'eventuale asta di mercato.

Juventus, l'Arsenal ha nel mirino Dusan Vlahovic ma avrebbe deciso di rinviare l'assalto al serbo per giugno

L'Arsenal sarebbe alla ricerca di un numero 9 titolare da regalare al tecnico Mikel Arteta ed avrebbe messo nel mirino per questo scopo Dusan Vlahovic. Dall'Inghilterra indiscrezioni delle scorse ore testimonierebbero però una volontà dei "Gunners" di affondare il colpo per il centravanti nella prossima estate, quando la Juventus potrebbe essere più accondiscendente a cedere il bomber ex Fiorentina.

La sua valutazione ad oggi si attesterebbe intorno ai 70 milioni di euro ma è evidente che se Vlahovic continuasse a mancare all'appuntamento con il gol, allora l'Arsenal potrebbe richiedere uno sconto. Sull'attaccante classe 2000 in ogni caso ci sarebbe anche l'Atletico Madrid, che al contrario del club inglese, potrebbe tentare un assalto a Vlahovic già dal prossimo gennaio.

La società spagnola avrebbe dalla sua almeno un paio di contropartite tecniche che farebbero gola alla Juventus, su tutte Rodrigo De Paul, centrocampista che piacerebbe da tempo a Massimiliano Allegri e alla dirigenza bianconera.