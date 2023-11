Partenza davvero in salita per mister Castori, tornato sulla panchina dell'Ascoli dopo 12 anni. Non solo il nuovo allenatore dovrà far risalire la china della classifica ad una squadra scivolata dopo 3 sconfitte consecutive al 15esimo posto in Serie B, ma dovrà anche fin da subito fare i conti con nuovi infortuni occorsi a diversi calciatori.

Ecco che nel match di sabato con la Reggiana non saranno in campo quasi sicuramente l'attaccante Nestorovksi e il centrocampista Caligara. Il nazionale macedone in particolare aveva rimediato una distorsione al gomito negli allenamenti dei giorni scorsi e sembra che la tegola sia più grave del previsto.

Dopo Nestorovski anche per Caligara un fermo prolungato

Per Caligara invece, comunque squalificato per un turno, l'infortunio rimediato durante la gara con il Como lo costringerà ad uno stop prolungato: alcuni parlano di un mese per il recupero. E' vero che il centrocampista non aveva brillato nelle ultime partite, schierato a destra ed in una posizione non sua da Viali. Ma se ben utilizzato, il suo apporto può essere importante per l'Ascoli di questa stagione, che certamente non ha la rosa ne i nomi della scorsa stagione, quando ha sfiorato i play off per la Serie A.

In difesa rientra il capitano Botteghin, Castori chiamato ad un'impresa

Castori, che contro la Reggiana potrà comunque tornare a schierare in difesa Botteghin, colonna del reparto e capitano della squadra, dovrà far valere tutta la propria esperienza per risollevare le sorti della compagine marchigiana: del resto per il mister sarà il 18esimo campionato tra i cadetti.

Quasi certamente Castori imposterà il proprio "gioco verticale" e votato all'offensiva, compreso lo schema elastico della tattica a 5 centrocampisti col compito di tenere alta la squadra. Probabile l'esordio di Patrizio Masini come mediano, mentre in attacco Mendes e Rodriguez sono obbligati, anche se il secondo è più uomo di fascia che di area.

Ad arbitrare il match tra Ascoli e Reggiana del 25 novembre al Mapei Stadium di Reggio Emilia sarà Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno, fischio d'inizio fissato alle ore 14.

Da segnalare inoltre che la società bianconera ha promosso per il Black Friday importanti sconti per l'acquisto di gadget e abbigliamento bianconero nelle giornate da venerdì 24 a domenica 26 novembre. Il tutto con l'intento di ricreare un certo entusiasmo attorno ad una pizza che gli ultimi risultati hanno contribuito a deprimere.