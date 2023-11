L'Inter in estate potrebbe ricevere delle offerte per Denzel Dumfries e Federico Dimarco, che interesserebbero a vari club esteri. In entrata, invece, il dirigente nerazzurro Giuseppe Marotta starebbe monitorando in vista di luglio i profili di Piotr Zielinski del Napoli, di Tajon Buchanan del Bruges e di Andrea Colpani del Monza.

C'è la fila per i talenti nerazzurri

Manchester City, Manchester United, Chelsea punterebbero il terzino destro olandese Denzel Dumfries, che ha una valutazione di almeno 50 milioni di euro. L'Inter vorrebbe però allungargli il contratto fino al 2027 con adeguamento di stipendio verso l'alto.

Se dovessero arrivare delle offerte allettanti, però, le parti potrebbero anche sedersi a tavolino e trattare.

Il Bayern Monaco sarebbe invece molto interessato a Federico Dimarco che potrebbe essere una valida soluzione per Tuchel se dovesse perdere Alphonso Davies, finito nel mirino del Real Madrid. Dimarco avrebbe una valutazione di circa 60 milioni di euro. Anche lui sarebbe al momento incedibile per l'Inter, che però potrebbe valutare comunque eventuali offerte in arrivo per mettere a segno una netta plusvalenza.

I nomi per rinforzare la rosa dell'Inter

L'Inter starebbe intanto già pensando a come centrocampo per la prossima stagione. I nomi che affascinano Beppe Marotta e Piero Ausilio sarebbero quelli di Andrea Colpani e di Piotr Zielinski.

Il talento del Monza è in grado di agire da mezzala o a ridosso delle punte per le sue ottime qualità balistiche e di inserimento. La valutazione sarebbe di circa 20 milioni di euro, ma i rapporti tra le società sono molto buoni e si potrebbe anche propendere per il prestito con diritto di riscatto o per l'inserimento di una contropartita tecnica.

Il polacco Piotr Zielinski, invece, ha il contratto in scadenza a giugno con Napoli e potrebbe non rinnovare con i partenopei. Sulle sue tracce ci sarebbero anche il Milan e la Juve: i dirigenti meneghini avrebbero già intensificato i rapporti per trovare un accordo qualora si liberasse davvero a parametro zero da luglio. L'ex Empoli è una mezzala che potrebbe rivelarsi particolarmente congeniale al 3-5-2 di Inzaghi.

Per quanto riguarda la corsia destra, se dovesse partire Denzel Dumfries, l'Inter potrebbe puntare su Tajon Buchanan del Bruges. Il contratto del calciatore canadese è in scadenza nel 2025 e la valutazione del suo cartellino sarebbe di circa 15 milioni di euro.