Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe seguendo per il mercato di gennaio Dani Ceballos, centrocampista spagnolo del Real Madrid.

Intanto il giornalista Alfredo Pedullà a Sportitalia ha sottolineato come il club bianconero avrebbe incontrato la madre nonché agente di Adrien Rabiot per discutere del suo rinnovo.

I bianconeri osserverebbero per gennaio Dani Ceballos, centrocampista del Real Madrid in uscita dal club spagnolo

Uno degli obiettivi della Juventus per il mercato di gennaio sarebbe quello di trovare un centrocampista da aggiungere alla rosa a un prezzo low cost: a tal proposito i bianconeri seguirebbero il nome di Dani Ceballos.

Il fantasista spagnolo classe '96 avrebbe attratto le attenzioni della Vecchia Signora per le sue capacità poliedriche in mezzo al campo, dato che sa rivestire tutti i ruoli nella mediana, da play basso a trequartista fino mezz'ala sinistra. Inoltre la Juventus seguirebbe Dani Ceballos anche er la sua situazione con il Real Madrid: lo spagnolo, sotto la guida di Carlo Ancelotti, non starebbe riuscendo a imporsi negli undici titolari e i soli 73 minuti di gioco collezionati da quando è iniziata la nuova stagione ne sarebbero una riprova. Anche i massimi dirigenti del Real Madrid non considererebbero Dani Ceballos inamovibile e di conseguenza una sua cessione per gennaio potrebbe prendere forma.

La sua valutazione si aggirerebbe intorno 20 milioni di euro, una cifra che la Juventus vorrebbe provare a posticipare nel prossimo giugno, impostando quindi la trattativa con i "Blancos" con la formula del prestito e successivo obbligo di riscatto.

Intanto su Ceballos avrebbe posato il suo sguardo anche il Newcastle, società inglese dalle capacità economiche superiori rispetto a quelle juventine.

Anche per questo il ds della Juventus Cristiano Giuntoli starebbe seguendo altri nomi per il centrocampo come Giovanni Lo Celso del Tottenham.

Juventus, Pedullà: 'La società bianconera ha incontrato l'agente di Rabiot e la volontà delle parti è proseguire insieme'

La Juventus, oltre a cercare un nuovo centrocampista da aggiungere alla rosa per gennaio, starebbe lavorando per confermare quelli che attualmente ha già in squadra e su tutti terrebbe banco il dialogo aperto con l'agente e madre di Adrien Rabiot, che ha il contratto in scadenza a giugno.

Secondo quanto affermato dall'esperto di Calciomercato Alfredo Pedullà a SportItalia le parti starebbero parlando: "C'è stato un incontro tra la Juve e la signora Veronique per il rinnovo di contratto. Il contratto scadrà l'anno prossimo ma Rabiot, fresco di fascia da capitano contro il Milan, vuole rinnovare. Il francese ha fiducia, alla Juve sta molto bene e quindi i discorsi di due estati fa, relativi alla possibilità di andare via, sono ormai lontani. La volontà di entrambi le parti è quella di proseguire insieme".