Secondo le ultime di mercato la Juventus starebbe osservando in casa del Manchester United per rinforzare la rosa nelle prossime sessioni di mercato. Nello specifico ai bianconeri piacerebbero i nomi di Donny Van de Beek, Raphael Varane e Jadon Sancho, tutti elementi dati in uscita dal club britannico.

Juventus, a gennaio si pensa a Van de Beek, centrocampista olandese dato in uscita dal Manchester United

Il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli starebbe osservando in casa del Manchester United per trovare quei rinforzi necessari a lanciare la sfida scudetto all'Inter e tra i nomi attenzionati dal ds bianconero ci sarebbero Donny Van de Beek, Raphael Varane e Jadon Sancho.

Partendo dal primo, il centrocampista olandese farebbe parte di quella lista di calciatori ritenuti dei comprimari di lusso dal tecnico Ten Hag, che in questa stagione lo ha utilizzato in tutte le competizioni per appena 21 minuti di gioco. Un bottino estremamente magro per un mediano che agli albori della sua carriera veniva considerato uno dei gioielli più luminosi del calcio olandese. Per questa ragione Van de Beek sarebbe ormai deciso a cambiare aria già da gennaio, con lo United che non dovrebbe porre il veto alla cessione di un calciatore che ha steccato sin troppe stagioni. Il valore del suo cartellino, attualmente si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro, un investimento che la Juventus potrebbe effettuare se si considera il potenziale ancora in parte inespresso da Van De Beek.

Juventus, anche Varane e Sancho sarebbero due profili osservati dai bianconeri

Discorso simile a quello fatto per Van de Beek varrebbe per Raphael Varane: lo stopper ex Real Madrid, da quando arrivato in Inghilterra con la maglia del Manchester United, non avrebbe mai davvero convinto i "Red Devils" e la prossima estate potrebbe essere quella giusta per lasciarlo andare prima che il suo contratto scada nel 2025.

La Juventus, che sarebbe alla ricerca di un difensore centrale da aggiungere alla rosa ci starebbe pensando, con la speranza che la società inglese abbassi la valutazione di mercato per Varane che attualmente si aggirerebbe intorno ai 35 milioni di euro. Diverso infine sarebbe il discorso che riguarderebbe Jadon Sancho: l'esterno britannico messo fuori rosa dal Manchester United per un diverbio avuto con il manager Ten Hag, dovrebbe lasciare la compagine inglese già da gennaio e con la comoda formula del prestito.

Questo favorirebbe la Juventus, che per la prossima finestra di mercato invernale non avrebbe grande spazio di manovra a livello economico. In tutto questo però resterebbe la grana dello stipendio di Sancho, che dallo United percepisce circa 16 milioni di euro lordi.