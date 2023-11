Uno dei giocatori più chiacchierati sul mercato è Dusan Vlahovic, che dopo un inizio di stagione positivo nelle ultime settimane sta rendendo al di sotto delle aspettative, anche a causa del problema di pubalgia. Secondo alcune indiscrezioni la Juventus in caso di offerte adeguate può valutare la sua cessione. Fra le società interessate a lui ci sarebbe l'Atletico Madrid, che sarebbe pronto a offrire come contropartita tecnica Memphis Depay, attaccante che la società bianconera aveva seguito nelle scorse stagioni.

Vlahovic: ipotesi Atletico Madrid, Depay possibile contropartita tecnica

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli l'Atletico Madrid potrebbe fare un'offerta alla Juventus per Dusan Vlahovic. La società spagnola offrirebbe una parte notevole in cash più il cartellino di Memphis Depay, che ha un contratto con fino a giugno 2025 e una valutazione di mercato di circa 15 milioni di euro. Questo significa che l'Atletico Madrid dovrebbe aggiungere almeno 60 milioni di euro per l'acquisto di Dusan Vlahovic.

Nel frattempo la società bianconera starebbe lavorando alla spalmatura dell'ingaggio del giocatore serbo, che - in base al contratto vigente - nella stagione 2025-2026 andrebbe a guadagnare circa 12 milioni di euro netti.

Considerando che non sarà facile trovare un'intesa per diminuire l'ingaggio del giocatore, la sua cessione può diventare un'opzione concreta già nel mercato di gennaio.

Secondo quanto trapelato nelle scorse settimane, comunque, dovendo scegliere fra i giocatori attualmente all'Atletico, la Juve preferirebbe Alvaro Morata come contropartita tecnica, autore di 12 gol in questo inizio di stagione e già ben conosciuto da mister Allegri dopo le precedenti esperienze in bianconero.

Il punto sul mercato della Juventus a gennaio

La Juventus lavora intanto per rinforzare il centrocampo a gennaio. Uno dei nomi avvicinati alla società bianconera è quello di Pierre-Emile Hojbjerg del Tottenham, nella cui trattativa potrebbe rientrare pure Samuel Iling-Junior, che piacerebbe proprio alla società londinese.

Ai bianconeri per il reparto mediano piacciono anche Rodrigo De Paul dell’Atletico Madrid e Lazar Samardzic dell’Udinese.

Si parla anche di un possibile arrivo di un centrale difensivo, in particolare nell'eventualità in cui uno fra Dean Huijsen (in prestito) e Alex Sandro (a titolo definitivo) dovessero lasciare Torino a gennaio. Piace Lloyd Kelly, giocatore del Bournemouth in scadenza di contratto con la società inglese a giugno e che può giocare sia da terzino sinistro che da centrale difensivo.