Raphael Varane sarebbe in odore di lasciare Manchester: l'indiscrezione, forte, arriva dall'Inghilterra e viene motivata dal pessimo rapporto che il calciatore ha con l'allenatore olandese Erik ten Hag, da qui l'ipotesi di un addio.

Dopo Jadon Sancho, sicuro partente già a gennaio perchè da mesi fuori rosa, il Manchester rischia dunque di perdere un'altra importante pedina anche se l'ex Real Madrid valuterà eventuali offerte solo in estate e non a gennaio.

Varane potrebbe lasciare il Manchester United nel calciomercato estivo, in Italia potrebbe pensarci la Juventus: il nodo è l'ingaggio

Contratto in scadenza nel 2025 e valutazione del cartellino da circa 35 milioni di euro: Varane è uno dei migliori centrali di difesa del calcio mondiale e in caso di addio allo United potrebbe diventare un profilo appetibile anche per le big italiane, in primis la Juventus, alla ricerca di nuovi calciatori per proseguire l'opera di rinnovamento del reparto arretrato.

In estate si è consumato l'addio di Bonucci, a giugno 2024 con ogni probabilità si assisterà a quello di Alex Sandro, il club insomma ha bisogno di nuovi elementi nel ruolo.

Il problema è costituito dall'ingaggio: Varane percepisce oltre 17 milioni netti l'anno, cifra decisamente proibitiva per le casse di ogni club italiano, Varane nel caso dovrà dunque sposare la causa rinunciando ad una sensibile parte dello stipendio.

In agguato su di lui ci sarebbero anche i grandi club dell'Arabia Saudita, che non solo potrebbero pareggiare ma persino migliorarne l'attuale ingaggio: molto dipenderà dalle valutazioni dell'ex Real Madrid, che potrebbe decidere anche di lasciare l'Europa. In estate il tutto diventerà più concreto, quel che è certo è che l'esperienza in Inghilterra sembra al capolinea.

Raphael Varane si è trasferito al Manchester United nel 2021

Dopo il suo trasferimento dal Real Madrid al Manchester United nel 2021, Raphael Varane doveva rappresentare uno dei riferimenti della squadra inglese laddove invece ha vissuto stagioni con alti e bassi. Un rendimento altalenante figlio anche della mancanza di continuità di risultati avuta dalla compagine inglese, che negli ultimi anni sta presso che girando a vuoto.

Lo scorso anno, in coppia con Lisandro Martinez, Varane aveva anche mostrato buone cose, ma quest'anno le cose sembrano essere peggiorate: oggi il Manchester United occupa il sesto posto in Premier League a quota 21 punti e sarebbe dunque al momento fuori dai piazzamenti utili a disputare le prossime coppe europee.