Il grande rebus che tiene banco in casa Juventus a due giorni dalla gara contro l’Inter riguarda Manuel Locatelli. In queste ore sono arrivate buone notizie per mister Massimiliano Allegri, poiché il centrocampista ha lavorato parzialmente in gruppo. Dunque crescono le possibilità di vedere Locatelli tra i convocati per la gara contro l’Inter. Le giornate decisive saranno quelle del 25 novembre nelle quali il centrocampista farà gli ultimi provini.

Qualora dovesse farcela, Locatelli comporrà la mediana della Juventus con Adrien Rabiot e Weston McKennie.

In caso contrario, invece, potrebbe essere il francese a spostarsi in regia e a quel punto l’americano e Fabio Miretti giocheranno come mezzali.

Dubbio in attacco

Nelle prossime ore mister Allegri dovrà decidere anche chi schierare tra i titolari in attacco. Per il momento la certezza sembra essere Federico Chiesa, al suo fianco ci sarà spazio per uno fra Dusan Vlahovic, Moise Kean e Arek Milik. Quest’ultimo ha sfruttato la pausa per rimanere a Torino a lavorare e questo potrebbe essere un vantaggio. Infatti Allegri cercherà di puntare su chi sta meglio e su chi ha lavorato con maggiore costanza. Mentre Kean, in nazionale, si è spesso allenato a parte per un fastidio alla tibia. Ogni dubbio dovrebbe essere risolto solo dopo la rifinitura del 26 novembre.

Per il resto le scelte dovrebbero essere definite: in difesa ci saranno Federico Gatti, Gleison Bremer e Daniele Rugani. Mentre Alex Sandro partirà dalla panchina, visto che rientra dopo due mesi di assenza.

Per quanto riguarda il centrocampo tutto resta legato alla presenza o meno di Locatelli. A questo è collegato anche l’utilizzo di Weston McKennie.

In caso di presenza del numero 5 juventino allora lo statunitense potrebbe giocare sulla destra, mentre in caso di forfait del centrocampista italiano potrebbe agire da mezzala.

Intanto sulla corsia destra dovrebbe trovare spazio anche Andrea Cambiaso. Mentre a sinistra ci sarà Filip Kostic che, nelle ultime partite, è apparso in netta crescita.

Attesa per la conferenza stampa di Allegri

Sabato 25 novembre Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa alle ore 14. In questa occasione il tecnico livornese potrebbe dare qualche dettaglio in più sulle condizioni di Manuel Locatelli. Quasi sicuramente ad Allegri verrà chiesto qualcosa in merito alle possibili scelte di formazione anche se probabilmente, vista l’importanza della partita, non si sbottonerà più di tanto.