Il centrocampista della Juventus Samuel Iling-Junior arrivato nel Calciomercato estivo del 2020 nella società bianconera, ha recentemente condiviso la sua esperienza professionale a Torino nel podcast Stories of Strength.

Ha raccontato il suo cammino professionale dalla partenza a 16 anni alla scelta di unirsi alla prestigiosa società bianconera, facendo la trafila nell'under 19 per poi giocare con l'under 23 ed infine il passaggio nella prima squadra.

Il racconto di Iling-Junior del suo trasferimento alla Juventus nel 2020

A soli 16 anni, Iling Junior si è trovato catapultato in un nuovo mondo.

La sua partenza ha segnato l'inizio di una vita indipendente, un periodo non privo di sfide. "Me ne sono andato a 16 anni, introdotto in un nuovo mondo. Ho capito come cucinare, ho capito come organizzare le bollette, le finanze". Ha poi sottolineato come siano stati fondamentali i suoi genitori, che facevano avanti e indietro fra Londra e Torino per sostenere il suo cammino professionale.

Nonostante la distanza, la famiglia è rimasta una parte fondamentale della vita di Iling Junior. Ogni fine settimana, i genitori facevano il viaggio per trascorrere del tempo con lui.

Il giovane giocatore della Juventus ha due sorelle, con cui ha legami unici e speciali, una più grande di 21 anni e la più piccola di 7 anni.

La Juventus e la sua mentalità vincente

La formazione di Iling Junior con la Juventus è stata caratterizzata dalla routine con i compagni di squadra. Il periodo trascorso al convitto ha contribuito alla sua crescita personale. L'aiuto dei suoi compagni è stato fondamentale per la sua integrazione in una nazione diversa.

La decisione di unirsi alla Juventus è stata, per Iling Junior, più una naturale conseguenza che una decisione ponderata.

Ha dichiarato: "La Juve ha una mentalità vincente, vincere è tutto. Nella tua carriera vuoi vincere e arrivare qui ti permette di farlo. Sono inglese ma il mio lavoro è a Torino".

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora per rinforzare il centrocampo e nelle ultime settimane Samuel Iling-Junior è stato al centro del clamore mediatico in merito all'interesse del Tottenham nei suoi riguardi.

La società londinese cerca un giocatore per la fascia sinistra e il classe 2003 rappresenta un profilo ideale anche perché ha un prezzo vantaggioso almeno per le possibilità delle società inglesi. Si parla di una possibile offerta da 20 milioni di euro. Non è da scartare la possibilità di uno scambio di mercato con il centrocampista Pierre-Emile Hojbjerg, che piace alla società bianconera.