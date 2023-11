Il Manchester United che ha diversi giocatori in rosa che non rientrano nei piani societari. Uno su tutti Donny Van de Beek, centrocampista olandese arrivato nel Calciomercato estivo del 2020 per 40 milioni di euro dall'Ajax. La conferma è arrivata direttamente dal giocatore in una recente intervista: 'Ho bisogno di giocare regolarmente, se non sarà al Manchester United lo farò in un altro club. La mia grande passione è il calcio. Guadagno bene al Manchester United, ma i soldi non sono mai stati la mia motivazione'.

Fra le società che potrebbero essere interessate al giocatore ci sarebbe la Juventus, che lo segue oramai da diverse stagioni, da quando era un riferimento dell'Ajax insieme a de Jong e a de Ligt.

La società bianconera cerca una mezzala d'inserimento che sappia garantire gol. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2025 ed ha una valutazione di mercato di 10 milioni di euro, ma non è da scartare la possibilità che la società inglese lo lasci partire in prestito con diritto di riscatto a gennaio.

Van de Beek potrebbe lasciare il Manchester United a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riportate dai giornali sportivi inglesi il Manchester United sarebbe pronto a lasciar partire Donny Van de Beek, reduce da un infortunio al ginocchio che gli ha fatto saltare la seconda parte della scorsa stagione e l'inizio di quella attuale. La conferma è arrivata dallo stesso giocatore, che ha recentemente dichiarato che ha bisogno di giocare, se non al Manchester United, in un'altra società.

Conta infatti appena due presenze in questi mesi, una nel campionato inglese ed un'altra nella Carabao Cup, entrambe entrando nel secondo tempo. La Juventus potrebbe valutare il suo arrivo, anche perché ha le caratteristiche ideali per il 3-5-2. Nella sua carriera professionale l'olandese ha sempre dimostrato di poter essere utile dal punto di vista realizzativo.

In 327 match giocati fra settore giovanile e prima squadra sono 69 i gol realizzati, oltre a 57 assist decisivi. La Juventus valuta altri profili per rinforzare il centrocampo nel campionato inglese. Fra questi spicca anche Pierre Emile-Hojbjerg, giocatore del Tottenham.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora anche ad altri rinforzi per il centrocampo.

Rimangono, fra i nomi che piacciono, anche Rodrigo De Paul dell'Atletico Madrid, valutato 30 milioni di euro, e Lazar Samardzic, centrocampista dell'Udinese. Per quanto riguarda invece il settore avanzato, se dovesse partire Dusan Vlahovic (piace all'Atletico Madrid), la società bianconera potrebbe sostituirlo con Alvaro Morata, già 12 gol e 3 assist in questo inizio di stagione fra campionato spagnolo e Champions League.