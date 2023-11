Secondo le ultime informazioni provenienti da tuttomercatoweb, la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Khephren Thuram nel mercato di gennaio. Il centrocampista francese sarebbe considerato il rinforzo ideale perché garantirebbe quantità e qualità. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2025 ed ha una valutazione di mercato di 40 milioni di euro. La Juventus non vorrebbe pagare tale somma, per questo potrebbe offrire una contropartita tecnica gradita dal Nizza. Si parla di Samuel Iling-Junior, centrocampista classe 2003 che in questo inizio di stagione non sta raccogliendo molto minutaggio.

Il suo contratto è in scadenza a giugno 2025 come quello del francese, la sua valutazione di mercato è di 20 milioni di euro. Questo significa che la società bianconera dovrebbe aggiungere 20 milioni di euro per definire l'arrivo di Thuram, che però è seguito anche da diverse società inglesi che non avrebbero problemi a soddisfare le richieste del Nizza sul cartellino del giocatore.

Samuel Iling-Junior, possibile trasferimento al Nizza per l'acquisto di Thuram

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus sarebbe pronta ad inserire un contropartita tecnica per l'acquisto di Khephren Thuram del Nizza. Si tratta di Samuel Iling-Junior, centrocampista inglese classe 2003 valutato 20 milioni di euro.

Il giocatore è arrivato nel 2020 dopo essere andato in scadenza con il Chelsea. Cresciuto nella Primavera bianconera, già nel 2021-2022 è diventato parte integrante della Juventus Next Gen fino alla promozione in prima squadra dalla stagione 2022-2023. In questa stagione, considerando l'abbondanza sulla fascia sinistra fra Kostic e Cambiaso, sta raccogliendo poco minutaggio, da qui la possibilità di lasciare Torino in un'eventuale trattativa di mercato che porterebbe Khephren Thuram nella società bianconera.

La carriera professionale di Thuram

Il centrocampista Khephren Thuram ha iniziato la sua carriera nell'Accademia dell'Olympique de Neuilly nel 2006, per poi trasferirsi al Boulogne-Billancourt nel 2013. Nel 2016 è stato ingaggiato dal Monaco, ma ha debuttato ufficialmente fra i professionisti solo il 28 novembre 2018, in una partita di Champions League persa 2-0 contro l'Atletico Madrid.

Nonostante tre presenze complessive (due in Champions League e una in Coppa di Francia), non ha mai giocato in campionato con il Monaco.

Successivamente, nell'estate del 2019, passa al Nizza a parametro zero dopo che il Monaco decide di non rinnovargli il contratto.

Il 3 ottobre 2020 ha segnato il suo primo gol in Ligue 1 con la maglia del Nizza, affermandosi definitivamente nel calcio di alto livello.

Nelle stagioni seguenti ha mostrato un progresso costante. Nel 2020-2021 con 29 presenze in campionato e 2 gol ha consolidato la sua posizione come titolare nel Nizza. La sua leadership e regolarità si sono ulteriormente accentuate nella stagione successiva, dove è diventato un punto fermo e uno dei migliori centrocampisti del campionato francese.

Il suo debutto nella nazionale maggiore francese è avvenuto il 24 marzo 2023, convocato da Didier Deschamps.