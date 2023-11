Nelle scorse ore il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi ha scritto su Twitter un post dedicato alla Juventus e agli episodi arbitrali che hanno caratterizzato la partita con l'Hellas Verona. Anche il giornalista Fabio Ravezzani, sempre su Twitter, ha commentato quanto accaduto tra Federico Gatti e Milan Djuric, contestando la scelta del procuratore federale Chiné di chiedere la prova tv per il difensore bianconero.

Juventus, Pistocchi: 'I casi di Kean e Gatti col Verona sono diversi'

Il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi ha scritto nelle precedenti ore un lungo post sul proprio account Twitter tornando a commentare i due principali episodi arbitrali che hanno fatto discutere in Juventus-Hellas Verona: "Due cose non mi piacciono nella gestione arbitrale del calcio: come e perché vengono sanzionati i contatti braccio/ viso e le simulazioni.

Esempio tipico il 2 gol annullato a Kean in Juventus-Hellas Verona per un presunto fallo su Faraoni, per me inesistente. La dinamica è quella di un giocatore, Kean, che cerca di proteggere la palla e in questo contesto le sue braccia si muovono in modo naturale per conservare l’equilibrio, per cui il contatto è assolutamente casuale e involontario. Se aggiungiamo che ormai tutti i giocatori, compreso Faraoni al minimo contatto si buttano per cercare di far sanzionare l’avversario, abbiamo detto tutto. Diverso è il caso in cui la gestualità del giocatore indichi chiaramente la volontà di colpire l’avversario: in questo caso, da regolamento, il rosso è sempre il cartellino corretto. Aggiungo che nella dinamica del salto per colpire la palla di testa, la postura delle braccia serve per dare spinta ed equilibrio, e questo porta le braccia ad essere naturalmente larghe".

Pistocchi, trattando poi il tema delle simulazioni sul campo ha poi scritto: "Per quanto riguarda le simulazioni, antica piaga del calcio italiano, non è un mistero che tanti vengano “allenati” a simulare per procurarsi vantaggi, dentro e fuori dall’area di rigore, ma spesso il var non può intervenire se l’azione è “controllata” dall’arbitro di campo.

Cambiare il protocollo sarebbe utile per sanzionare i simulatori ed impedire che la slealtà procuri vantaggi indebiti".

Juventus, Ravezzani: 'Gatti avrebbe meritato il rosso ma finisce li la storia, ora che c'entra Chiné in questa?'

Anche il giornalista sportivo Fabio Ravezzani è tornato a commentare quanto accaduto in Juventus-Hellas Verona:

"C’è un colpo proibito di Gatti a Duric che l’arbitro tollera.

Il varista non eccepisce. Nell’insieme un doppio errore come accade spesso. Un rosso può sembrare eccessivo o un giallo poco. Finisce lì. Ora, che cosa c’entra l’intervento di Chiné? Perché non l’ha mai fatto prima?". Nel caso specifico Ravezzani si riferisce alla richiesta di squalifica con prova tv fatta dal procuratore federale Chiné e respinta poi dalla Lega Calcio.