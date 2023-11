L'ex giocatore e riferimento della Juventus Alessandro Del Piero a Sky Sport ha voluto elogiare il lavoro portato avanti in questo inizio di stagione dal tecnico Massimiliano Allegri. L'ex giocatore bianconero ha sottolineato la forza offensiva della Juventus rappresentata soprattutto da giocatori come Dusan Vlahovic e Federico Chiesa ma anche elogiato la squadra bianconera per la solidità offensiva dimostrata nelle prime dieci giornate di campionato.

L'ex riferimento della Juventus Del Piero ha voluto elogiare il lavoro di Allegri dal punto di vista difensivo

'La Juventus non prende gol da cinque partite, con Szczesny che si sta rivelando decisivo dopo qualche errore. Col Sassuolo è stata una bella botta ma la squadra ha voltato pagina. Allegri è uno dei più forti in questo'. Queste le dichiarazioni di Alessandro Del Piero a Sky Sport. L'ex capitano ha sottolineato come la squadra bianconera sia cresciuta molto nell'equilibrio difensivo e che la partita contro il Sassuolo è oramai parte del passato. L'ex giocatore della Juventus ha voluto elogiare Massimiliano Allegri per il lavoro portato avanti in questo inizio di stagione, definendo il tecnico livornese come uno dei più bravi a garantire una solidità difensiva alla squadra.

Elogi nei confronti della Juventus sono stati portati avanti in maniera sorprendente da Daniele Adani, sempre molto critico nei confronti del tecnico livornese nelle ultime stagioni per l'idea di gioco portata avanti dall'allenatore della Juventus.

Le parole di Daniele Adani su Massimiliano Allegri e sulla Juventus dopo il match contro il Verona

Daniele Adani, ospite nella trasmissione della Domenica Sportiva, ha analizzato la vittoria della Juventus contro il Verona.

Il commentatore sportivo Daniele Adani ha dichiarato che la Juventus ha disputato una buona partita contro il Verona, sottolineando la presenza di determinazione e desiderio di ottenere un risultato positivo.

Ha notato che la squadra ha combinato una mentalità vincente con un'efficace capacità nel concludere le azioni, sottolineando che la Juventus avrebbe meritato di segnare più gol. Inoltre, ha ritenuto giusto premiare Andrea Cambiaso per il suo gol, ma ha evidenziato che il risultato è stato il frutto dell'impegno dell'intera squadra, sottolineando l'importanza di sottolineare le prestazioni meritevoli quando si presentano.

Una vittoria quella contro il Verona che aveva portato momentaneamente la Juventus al primo posto fino al match fra Inter e Roma, finito 1 a 0 per i milanesi. Attualmente la classifica ci dice l'Inter è rima in classifica seguita a 2 punti proprio dalla Juventus, in attesa del big match fra le due squadre previsto domenica 26 novembre fra Juventus-Inter all'Allianz Stadium di Torino.