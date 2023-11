Nelle scorse ore l'ex difensore dell'Inter Giuseppe Bergomi ha parlato a Sky Sport della Juventus esaltandone i pregi e sottolineando come la formazione bianconera possa competere per le massime posizioni grazie ad un quartetto di attaccanti dalle caratteristiche tecniche diverse tra loro. Anche il giornalista sportivo Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport ha scritto della Juve, evidenziando invece i meriti che potrebbe avere il tecnico Massimiliano Allegri qualora portasse la formazione piemontese tra le prime posizioni a fine stagione.

Juventus, Bergomi: 'La forza dei bianconeri sta nella grande scelta che Allegri può avere nel reparto offensivo'

L'ex difensore dell'Inter Giuseppe Bergomi ha parlato nelle scorse ore ai microfoni di Sky Sport della Juventus e delle caratteristiche principali della formazione bianconera: "La forza della Juventus sta nell'attacco con quattro attaccanti uno diverso dall'altro. Le punte sono quelle che fanno giocare bene la squadra e la Juventus ha quattro punte con caratteristiche diverse". Bergomi, continuando sul tema Juventus, ha poi sottolineato come i bianconeri possano ad oggi contare su due fattori, l'Allianz Stadium ed il reparto difensivo: "C'è grande entusiasmo e ho rivisto lo stadio scatenato che è importante e poi questa squadra ha una grande durezza mentale e farle gol è molto difficile.

Questo le permette di stare in alto". Bergomi, parlando poi delle altre squadra papabili per la vittoria allo scudetto ha sottolineato come il Milan sia una formazione intensa e come l'Inter, grazie al percorso fatto in Champions League nella scorsa stagione, abbia guadagnato un'importante autostima. Secondo l'ex difensore però, la squadra di Simone Inzaghi non sarebbe cosi superiore rispetto alle avversarie, in quanto latiterebbe come Milan e Juventus, in qualche elemento.

Juventus, Zazzaroni: 'Se Allegri arriva quinto in campionato ha fallito, se arriva primo però bisogna farlo santo subito'

Anche il giornalista sportivo Ivan Zazzaroni ha scritto sulle colonne del Corriere dello Sport la propria opinione sulla Juventus e sul ruolo che potrebbe rivestire il tecnico Massimiliano Allegri nel campionato dei bianconeri: "Secondo i teorici della Juve favorita, Allegri sarebbe in grado di vincere il campionato e quindi di recuperare i 18 punti che a giugno lo divisero dal Napoli, con una squadra che ha, si, il vantaggio non quantificabile dell’assenza dalle coppe".

Zazzaroni ha poi sottolineato come la Juventus, dovrebbe guadagnare terreno rispetto alle rivali, nonostante abbia perso in pochi mesi e per motivi diversi calciatori di altissimo livello come Pogba o Di Maria. Zazzaroni, tra il serio ed il faceto ha infine concluso con un commento su Allegri: "Se Max si piazza quinto ha fallito; se quarto, ha fatto il suo; terzo e ha fatto bene, secondo benissimo. Primo, santo subito".