La Juventus in vista del Calciomercato invernale starebbe valutando di riportare anticipatamente nella rosa bianconera Matias Soulé, centrocampista offensivo attualmente in prestito al Frosinone. L'argentino ha attirato in questi mesi l'interesse anche dell'Atletico Madrid e mister Simeone lo vorrebbe nella società spagnola, ma attualmente sembra difficile che la Juventus valuti una sua cessione.

In questo inizio di stagione al Frosinone l'argentino sta dimostrando di essere uno dei migliori giovani del campionato italiano, con 5 gol segnati e prestazioni importanti, pertanto potrebbe far molto comodo a Massimiliano Allegri: sarebbe stato lo stesso tecnico ad aver chiesto il rientro anticipato.

Il classe 2003 è considerato molto importante per la società bianconera, al punto che si parla di un prolungamento di contratto fino a giugno 2028 a circa un milione di euro a stagione.

Soulé piace all'Atletico Madrid ma la Juve valuta il ritorno anticipato a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe quindi valutando il ritorno anticipato a gennaio di Matias Soulé, attualmente in prestito al Frosinone. L'argentino avrebbe attirato pure l'interesse dell'Atletico Madrid, ma non ci sarebbe la volontà della società bianconera di considerare la sua partenza. Anzi sui media si parla non solo di un ritorno anticipato ma anche di un prolungamento di contratto. Per riaverlo in anticipo la Juve potrebbe offrire al Frosinone un premio di valorizzazione per questi mesi, oltre a prestare un altro giovane alla società laziale.

Potrebbe ad esempio trasferirsi fino a giugno il centrocampista Hans Nicolussi Caviglia, che non ha raccolto minutaggio alla Juventus in questo inizio di stagione.

Il resto del mercato della Juve: si cerca un centrocampista

La Juventus valuta rinforzi anche dei rinforzi come centrali di centrocampo, dal momento che sono da sostituire gli squalificati Pogba e Fagioli.

I giocatori seguiti per rinforzare il centrocampo sono due francesi: Khephren Thuram del Nizza, in scadenza di contratto a giugno 2025, e Habib Diarra dello Strasburgo, in scadenza nel 2027 e già seguito dalla società bianconera nel recente calciomercato estivo.

In caso di un nuovo innesto da parte dai bianconeri Il giovane Joseph Nonge Boende, attualmente aggregato alla prima squadra, potrebbe ritornare a giocare con la Juventus Next Gen di Brambilla in Serie C.