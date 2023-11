Da diverse settimane arrivano indiscrezioni di mercato in merito ad una possibile partenza di Dusan Vlahovic già nel mercato di gennaio. Di recente tali notizie sono state spente evidentemente dal possibile prolungamento di contratto dell'attaccante serbo, ma in caso di un'offerta importante da almeno 75 milioni di euro è probabile che la società bianconera valuti la sua cessione. Si parla molto dell'interesse del Real Madrid, alla ricerca di una punta in grado di finalizzare la qualità garantita dalla squadra spagnola. Se dovesse partire la Juventus avrebbe già individuato il sostituto di Vlahovic.

Parliamo di Victor Boniface, punta di 23 anni del Bayer Leverkusen in scadenza di contratto con il Bayer Leverkusen a giugno 2028 e valutato 40 milioni di euro. In questa stagione ha già segnato 10 gol fra campionato tedesco, Coppa di Germania ed Europa League, oltre ad aver fornito 4 assist decisivi ai suoi compagni. Difficile però che la società tedesca lo lasci partire a gennaio, più probabile che un possibile investimento da parte della società bianconera venga definito nel Calciomercato estivo, con la certezza della partecipazione in Champions League nella stagione 2024-2025.

A tal riguardo la punta della nazionale della Serbia potrebbe lasciare la società bianconera nel mercato di gennaio se dovesse arrivare un'offerta importante da 75 milioni di euro. Tale somma permetterebbe alla Juventus di alleggerire il bilancio societario e di eliminare il bilancio in negativo dell'ultimo trimestre, di 75 milioni di euro.

Per quanto riguarda Victor Boniface ha 23 anni e rappresenterebbe un investimento per il presente e per il futuro. Attualmente la sua valutazione di mercato è di 40 milioni di euro, ma non è da scartare la possibilità che incrementi nei prossimi mesi se dovesse continuare ad essere decisivo per il Bayer Leverkusen.

Tuttavia, la Juventus valuta anche altri nomi per il settore avanzato nell'eventualità di una partenza di Vlahovic.

Il tecnico della Juventus gradirebbe un giocatore bravo a dare qualità supportando con gol e assist la squadra, proprio per questo motivo nelle ultime settimane si vocifera di un possibile ritorno anticipato di Matias Soulé dal Frosinone.