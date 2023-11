La Juventus domenica 5 novembre sfiderà la Fiorentina nell’undicesima giornata del campionato di Serie A e a Firenze l’ambiente è già caldo. Nelle ultime ore, i tifosi viola più accaniti sono stati al centro di allenamento per caricare la propria squadra: come ha rivelato Tuttosport, non sono mancati i cori contro la Vecchia Signora e in particolare a indirizzo degli ex Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. I sostenitori fiorentini hanno indirizzato anche alcuni sfottò nei confronti di Nicolò Fagioli per la questione legata al caso scommesse.

Insomma, al Viola Park, l’atmosfera è già calda in attesa della gara di domenica sera.

La Juventus, dal canto suo, è abituata a questo tipo di ambienti e la squadra di Allegri per ora sembra concentrata solo sul campo per continuare la sua corsa in campionato.

Prima volta da ex di Federico Chiesa a Firenze

La Juventus, nei match sul campo della Fiorentina, trova sempre un ambiente molto ostile, figlio di una rivalità sentita che si protrae da diversi decenni.

Domenica 5 novembre l’atmosfera sarà particolarmente calda visto che alcuni tifosi gigliati non hanno ancora superato gli addii degli ex viola Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Il serbo ha già avuto modo di sfidare la squadra toscana da avversario, mentre Chiesa non è ancora mai tornato da sfidante a Firenze. Dunque, domenica 5 novembre il classe '97 si troverà di fronte per la prima volta alla sua ex squadra in terra fiorentina.

La Juventus prepara la gara contro la Fiorentina

Se a Firenze l’ambiente è già piuttosto caldo in attesa dell’arrivo della Juventus, a Torino l’atmosfera pare più tranquilla e intanto la squadra di Massimiliano Allegri lavora nel quartier generale della Continassa.

Il tecnico livornese deve fare i conti con alcune assenze per la partita di domenica e sta studiando alcune soluzioni tattiche.

L’ultimo forfait in ordine di tempo è quello di Timothy Weah, un'assenza particolarmente pesante perché va a inficiare un reparto come il centrocampo che è già al minimo in termini numerici. L’idea di Allegri sarebbe quella di non spostare Weston McKennie sulla destra, visto che come mezzala sta facendo piuttosto bene. Al contrario il tecnico starebbe pensando di spostare Andrea Cambiaso sulla destra. Gli altri dubbi di formazione riguardano l’attacco, dove solo due tra Dusan Vlahovic, Federico Chiesa, Arek Milik e Moise Kean otterranno la maglia da titolare.