Il responsabile dell'area tecnica dell'Udinese, Federico Balzaretti, ha parlato nelle scorse ore ai microfoni di Mediaset, togliendo praticamente dal mercato di gennaio Lazar Samardzic, centrocampista classe 2002 serbo seguito dalla Juventus. Il club piemontese dovrà eventualmente ripiegare su due mediani comunque difficili da acquisire, Piotr Zielinski del Napoli o Rodrigo De Paul dell'Atletico Madrid.

Juventus, Balzaretti blocca Samardzic per gennaio: 'L'Udinese vuole tenerselo per tutta la stagione e farlo maturare'

La Juventus sta sondando il mercato per la sessione invernale di riparazione con l'obiettivo di acquisire un centrocampista che possa riempire i due slot lasciati vuoti dalla squalifica di Fagioli e da quella molto probabile di Pogba.

Dalle indiscrezioni degli ultimi giorni, la società bianconera avrebbe messo in cima alla lista de propri desideri Lazar Samardzic, giovane mediano dell'Udinese. Il responsabile dell'area tecnica dei friulani Federico Balzaretti, in un'intervista rilasciata nelle scorse ore ai microfoni di Mediaset, ha però escluso una possibile uscita del classe 2002, specie nel mercato di gennaio: "Samardzic via a gennaio? No, no, no. Lazar vogliamo tenerlo fino alla fine della stagione, è un valore aggiunto per noi e ha ancora bisogno di maturare". Cosi ha esordito nel suo intervento Balzaretti, che poi, sempre sul calciatore serbo, ha aggiunto: "Deve trovare ancora il suo equilibrio e la definitiva maturità.

Ce lo vogliamo godere il più possibile, a fine anno tireremo le somme". Insomma un'operazione, quella per Samardzic, che la Juventus dovrà procrastinare al successivo mercato estivo, quando l'Udinese potrebbe nuovamente aprire ad una cessione del centrocampista per una somma vicina ai 30 milioni di euro.

Juventus, le alternative a Samardzic sarebbero De Paul o Zielinski

Dopo le parole piuttosto categoriche di Balzaretti su Samardzic, la Juventus dovrà eventualmente virare su altri profili per il mercato di gennaio, come, ad esempio, quello di Piotr Zielinski: il mediano del Napoli, andrà in scadenza di contratto con i partenopei al termine della stagione 2024 e il ds dei bianconeri, Cristiano Giuntoli, potrebbe cogliere la palla al balzo offrendo ad Aurelio De Laurentiis una cifra ridotta rispetto all'attuale valutazione del polacco.

Anche questa apparirebbe però come una trattativa piuttosto complicata, con ADL che difficilmente vorrebbe cedere un calciatore tanto importante ad una diretta rivale. Un'altra alternativa per rinforzare la mediana della Juventus sarebbe Rodrigo De Paul, calciatore argentino che l'Atletico Madrid potrebbe cedere ma solo con la formula della cessione diretta, con una valutazione fissata a quota 30 milioni.