Il padre di Facundo González, difensore della Juventus attualmente in prestito alla Sampdoria, ha rilasciato recentemente un'intervista sul figlio: il signor Gabriel Gonzalez ha parlato anche di mercato e del suo futuro calcistico, che lui vede in bianconero.

Il centrale difensivo uruguaiano è stato ingaggiato dalla società bianconera nel recente Calciomercato estivo, proveniente dalla Valencia, poi è stato ceduto in prestito alla Sampdoria, impegnata in questa stagione in Serie B.

Gabriel Gonzalez parla del futuro professionale figlio

'È sempre un sogno vederlo giocare nella Juve, speriamo nella prossima stagione.

Si sta preparando per questo", sono queste le dichiarazioni di Gabriel Gonzalez in riferimento a suo figlio Facundo, attualmente in prestito alla Sampdoria.

Il papà del difensore non ha escluso che Facundo già a gennaio possa fare una nuova esperienza professionale: "Non si sa mai nel calcio, ma al momento si trova molto bene alla Sampdoria e pensa a dare il meglio nella squadra ligure".

Il papà di Gonzalez parla del suo primo gol in Serie B

Gabriel Gonzalez ha espresso orgoglio per il primo gol segnato da Facundo in Serie B contro il Sudtirol. Ha anche parlato del poco minutaggio raccolto dal figlio all'inizio della stagione alla Sampdoria, sottolineando il suo desiderio costante di giocare, ma anche la consapevolezza che serve pazienza.

L'uomo ha evidenziato come il calcio italiano stia contribuendo alla crescita di Facundo, sottolineando la sua determinazione nel migliorare costantemente. Sulla scelta della Sampdoria in estate, ha affermato che, nonostante altre possibilità disponibili, suo figlio è felice di essere in una grande squadra, nonostante ora stia attraversando un periodo difficile.

La carriera professionale di Facundo Gonzalez

Facundo Gonzalez ha iniziato il suo percorso calcistico nelle giovanili del Vista Alegre, un club spagnolo di quinta divisione, successivamente era passato nelle giovanili dell'Espanyol, per poi trasferirsi in quelle del Valencia.

Con i suoi 193 centimetri di altezza, è particolarmente capace di testa, ma ha anche una buona velocità e una certa abilità nel gioco di piedi.

È mancino e può essere impiegato anche come difensore di sinistra, cosa accaduta ad esempio nella difesa a quattro della nazionale Under 20 dell'Uruguay, con cui questa estate cui ha vinto il mondiale di categoria, superando l'Italia in finale.