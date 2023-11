La stagione attuale potrebbe segnare la fine del cammino professionale di Alex Sandro alla Juventus, con il contratto del brasiliano in scadenza a giugno. Nonostante le indiscrezioni di mercato su un possibile prolungamento ad ingaggio diminuito rispetto a quello che guadagna attualmente, sembra che il giocatore stia pensando a nuove possibilità professionali. Tra queste si parla di un trasferimento in Arabia Saudita, in Turchia o addirittura di un ritorno in Brasile.

La Juventus, consapevole della possibile partenza di Alex Sandro, sta già cercando un sostituto per la stagione 2024-2025.

L'idea della società bianconera è quella di investire su un giocatore in scadenza di contratto, per massimizzare le risorse finanziarie.

Il giocatore Alex Sandro è in scadenza di contratto con la Juve a giugno 2024

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Alex Sandro dovrebbe lasciare la Juventus a parametro zero a giugno 2024. Non trovano conferme le notizie che parlavano di una volontà del giocatore di prolungare il suo contratto ad un ingaggio minore. Attualmente il brasiliano guadagna 6 milioni di euro a stagione, sarebbe pronto ad accettare uno stipendio da 3 milioni di euro annui. La Juventus sarebbe pronta ad affidarsi ad un nuovo giocatore come centrale difensivo di sinistra. In cima alla lista dei desideri di Giuntoli e del direttore sportivo Manna ci sarebbe Mario Hermoso, il centrale mancino dell'Atletico Madrid.

Il giocatore è giunto all'ultimo anno di contratto con la società spagnola e rappresenterebbe un rinforzo interessante dal punto di vista tecnico ed economico per la società bianconera. Sebbene siano stati avviati contatti in passato, la trattativa non è mai entrata nel vivo per concretizzarsi. Tuttavia, sembra che i tempi siano maturi per una nuova offerta, e la Juventus sarebbe pronta a presentare un'offerta contrattuale a Hermoso per la stagione 2024-2025.

La Juve valuterebbe per il dopo Alex Sandro anche Kelly e Djalò

La Juventus starebbe lavorando anche a delle alternative rispetto a Mario Hermoso. Emergono nomi come Lloyd Kelly del Bournemouth, recentemente seguito dal Milan, e Tiago Djalo del Lille, che piacerebbe all'Inter. Entrambi sarebbero graditi alla società bianconera, ma al momento Hermoso sarebbe in vantaggio anche perché può giocare terzino sinistro e centrale difensivo in una difesa a quattro o a tre.