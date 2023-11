La Juventus sta lavorando per preparare la gara contro il Cagliari. Per questo match Massimiliano Allegri dovrà fare a meno dello squalificato Adrien Rabiot. il tecnico livornese è in emergenza a centrocampo e per questo l’assenza del francese pesa ancora di più: il candidato numero uno per sostituire Rabiot è Weston McKennie. Con lo spostamento dell’americano in mezzo, il favorito per giocare a destra è Andrea Cambiaso vista l’assenza di Timothy Weah. In attacco, invece, l’unico certo del posto è Federico Chiesa, al suo fianco ci sarà uno fra Moise Kean e Dusan Vlahovic.

Il numero 18 è leggermente in vantaggio, ma il dubbio verrà risolto solo nelle ore che precederanno la gara contro il Cagliari.

Parla mister Allegri

Massimiliano Allegri alla vigilia della gara contro il Cagliari ha presentato la sfida senza sbilanciarsi sulle scelte di formazione: “In attacco stanno tutti bene. Il fatto che chi gioca e poi chi entra dà il suo contributo è un fattore importante”.

Il tecnico livornese ha fatto anche il punto della situazione sulle assenze sottolineando che dopo la sosta ci saranno i rientri di Timothy Weah e Alex Sandro, mentre Danilo resta a forte rischio per il match contro l’Inter. Allegri ha spiegato come mai il numero 6 non è ancora a disposizione dopo l’infortunio rimediato in nazionale: “Con Danilo bisogna stare molto attenti, quello he ha avuto è stata una cosa non grossa ma profonda”.

Dunque per rivedere in campo il capitano della Juventus ci vorrà cautela e non si affretteranno i tempi.

Tra i titolari in difesa c’è sicuramente Federico Gatti che ha scelto le gerarchie. Il numero 4 juventino, però, è diffidato e in caso di ammonizione contro il Cagliari salterebbe la sfida del 26 novembre contro l’Inter.

Ma Massimiliano Allegri ha sottolineato che non farà calcoli in questo senso: “Partirà Gatti. La partita più importante è sicuramente quella di domani”. Al suo fianco ci saranno Gleison Bremer e Daniele Rugani.

Tante assenze a centrocampo

Il centrocampo della Juventus, nelle ultime settimane, è sicuramente il reparto più in emergenza.

Le lunghe assenze di Nicolò Fagioli e Paul Pogba hanno di fatto tolto due pedine importanti ad Allegri, a tutto questo si sono aggiunti anche alcuni infortuni e squalifiche. Contro il Cagliari la mediana juventina è ai minimi termini e per questo motivo, il tecnico livornese è intenzionato a spostare Andrea Cambiaso a destra, per il resto invece ci saranno Weston McKennie, Manuel Locatelli, Fabio Miretti e Filip Kostic.

Inoltre, viste le assenze di Danilo, Adrien Rabiot e Alex Sandro, Massimiliano Allegri ha dovuto scegliere un nuovo capitano per la gara contro il Cagliari. A guidare la squadra e a indossare la fascia contro i rossoblù toccherà a Manuel Locatelli. Per il numero 5 juventino questi sono giorni speciali, dal momento che è anche fresco di rinnovo fino al 2028 con la Juventus.