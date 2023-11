I continui rumors circa un possibile cambio in panchina starebbero indisponendo Massimiliano Allegri: sebbene nella conferenza di presentazione di Monza vs Juventus conclusasi poco fa il tecnico della Juventus sia apparso tranquillo e sereno, diversi addetti ai lavori ipotizzano un animo turbato per l'ex Cagliari e Milan che sarebbe indispettito soprattutto dalle voci di un incontro tenutosi a Vinovo tra alcuni dirigenti bianconeri e Antonio Conte.

Tornano così di moda anche le indiscrezioni che vorrebbero diversi team dell'Arabia Saudita interessati al tecnico livornese che a fine anno potrebbe raggiungerli.

Massimiliano Allegri potrebbe trasferirsi in Arabia Saudita dalla stagione 2024-2025

Le ultime indiscrezioni parlano così di un Allegri che avrebbe già preparato un piano alternativo per la prossima stagione con l'Al-Ittihad e l'Al-Nassr che sarebbero pronte ad abbracciarlo. Nel primo caso andrebbe ad allenare Karim Benzema, nel secondo potrebbe incontrare nuovamente Cristiano Ronaldo, con il quale ha condiviso una stagione alla Juventus, raggiungendo i quarti di finale di Champions League.

Non è tuttavia escluso che Allegri, in caso di effettivo addio ai bianconeri, possa decidere di prendersi un anno sabbatico per riflettere sulle sue future mosse e valutare le opportunità che si presenteranno più in là in Europa.

Oggi ad ogni modo la classifica gli dà ragione: la Juventus è seconda in classifica, ha raccolto 11 punti su 15 negli scontri diretti e viene dal pari interno contro l'Inter prima in classifica che ha lasciato immutate le ambizioni dei bianconeri di poter concorrere per il titolo.

Conte in pole per sostituire Allegri nel 2024-2025, più defilato Zidane

In pole per rimpiazzare Allegri sulla panchina della Juventus ci sarebbe Antonio Conte: come risaputo il tecnico salentino è fermo da un po' e ha di recente affermato di essersi pentito dell'addio ai bianconeri consumatosi nell'estate del 2014. Conte ha anche parlato della possibilità di 'sognare un nuovo matrimonio' purchè tutte le parti in causa remino dalla stessa parte.

Qualche rumors, molto più timido, parla anche di una possibile candidatura di Zinedine Zidane che però dovrebbe rivedere parecchio al ribasso le proprie consuete pretese economiche per non parlare poi di quelle che potrebbero essere le richieste a livello di mercato.

Il contratto di Allegri scade comunque nel 2025, se la Juventus vorrà cambiare a fine anno dovrà dunque esonerarlo.