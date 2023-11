La Juventus è al lavoro per rinforzare il centrocampo in previsione del mercato di gennaio. Oltre ai soliti nomi avvicinati alla società bianconera, negli ultimi giorni si è ritornato a parlare dell'interesse per Eduard Spertsyan, centrocampista armeno con passaporto russo che sta disputando una stagione importante con il Krasnodar nel campionato russo. Già settimane fa gli osservatori bianconeri hanno visionato il giocatore con la nazionale armena e continuano ad arrivare riscontri positivi sul giocatore. Spertsyan è un centrocampista di qualità bravo anche nella finalizzazione.

Lo dimostrano i dati nel campionato russo: 16 match, 7 gol e 3 assist.

Il giocatore Spertsyan piacerebbe alla Juventus per rinforzare il centrocampo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando come rinforzo per il centrocampo anche Eduard Spertsyan. Il 23enne del Krasnodar è uno dei migliori giocatori del campionato russo. Può giocare come centrocampista offensivo ma anche sulle fasce offensive nell'eventualità di un 4-3-3 o di un 4-2-3-1. A 23 anni ha già disputato 23 match con l'Armenia, segnando 4 gol e giocando il suo primo match nel 2021. Il valore di mercato di Spertsyan attualmente è di circa 20 milioni di euro. La società bianconera starebbe lavorando anche ad altri giocatori con maggior esperienza come Fabian Ruiz del Paris Saint Germain e Rodrigo De Paul dell'Atletico Madrid.

La società bianconera preferirebbe per quest'ultimi valutare solo un prestito con riscatto a giugno, dopo aver avuto la certezza dell'eventuale qualificazione alla Champions League.

Le possibili strategie di mercato della Juve

La Juventus è al lavoro anche per il settore avanzato. Fra i nomi avvicinati alla società bianconera ci sarebbe anche Sancho del Manchester United, ma solamente se la società inglese decidesse di lasciarlo partire in prestito per 6 mesi e di sostenere almeno un terzo dell'ingaggio che attualmente guadagna il centrocampista.

Piacciono anche Georgiy Sudakov dello Shakhtar Donetsk e Domenico Berardi del Sassuolo. Per quanto riguarda invece le cessioni l'Atletico Madrid ha raggiunto la qualificazione agli ottavi di Champions League dopo la vittoria per 3 a 1 in Olanda contro il Feyenoord: per questo motivo la società spagnola potrebbe fare un'offerta per Dusan Vlahovic, valutato dalla società bianconera circa 75 milioni di euro.