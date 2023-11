Cristiano Giuntoli ha avviato dei contatti per arrivare a Jadon Sancho del Manchester United. Ma l’approccio con il calciatore inglese non è stato solo l’unico summit che il dirigente della Juventus ha avuto con i club inglesi. Infatti, Giuntoli ha parlato anche con il Tottenham e il tema trattato è quello di Pierre Emile Hojbjerg. Anche gli spurs avrebbero fatto una richiesta ai bianconeri e si tratta di Samuel Iling - Junior.

La Juventus dovrà capire qual è il profilo ideale per rinforzare la sua rosa anche perché la società punterà soprattutto su un calciatore da prendere con la formula del prestito.

In ogni caso Cristiano Giuntoli e Massimiliano Allegri hanno già avuto un confronto per pianificare il mercato di gennaio.

Si cercano rinforzi per il mercato di gennaio

La Juventus, viste le assenze di Nicolò Fagioli e Paul Pogba a causa delle loro vicende extracomunitarie, dovrà intervenire sul mercato di gennaio poiché il centrocampo bianconero è ai minimi termini. In particolare, Cristiano Giuntoli sta cercando una mezzala di quantità e qualità. I nomi seguiti sono tutti in Premier League e si tratta di Kalvin Phillips, Pierre Emile Hojbjerg e Thomas Partey.

La Juventus, però, cerca più che altro un giocatore da prendere con la formula del prestito. Per questo motivo, Hojbjerg sarebbe il più complicato da raggiungere vista la richiesta di 30 milioni da parte del Tottenham.

Ma le due società avranno probabilmente altri contatti poiché gli Spurs hanno messo gli occhi su Samuel Iling - Junior. L’esterno inglese, in bianconero, non sta trovando molto spazio e per lui a gennaio potrebbero aprirsi le porte del mercato. La Juventus, in caso di offerta soddisfacente, potrebbe anche decidere di cedere a titolo definitivo Samuel Iling - Junior anche perché oltre al Tottenham su di lui potrebbero esserci anche altri club inglesi.

Resta in piedi anche la pista Berardi

La Juventus ha avuto dei contatti per Jadon Sancho, come rivelato da Fabrizio Romano. Ma il Manchester United preferirebbe cedere l’inglese a titolo definitivo anche per rientrare almeno in parte dei soldi che ha speso per lui. Per questo motivo non tramonta la pista che porta a Domenico Berardi.

Il giocatore classe '94 è stato nel mirino dei bianconeri già la scorsa estate ma Giuntoli è il Sassuolo non hanno trovato un accordo. Infatti, i neroverdi hanno chiesto 30 milioni, una cifra ritenuta troppo alta dalla Juventus.