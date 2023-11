La Juventus potrebbe lasciar partire il centrocampista della Juventus Hans Nicolussi Caviglia nel mercato di gennaio per trasferirsi alla Salernitana. Il centrocampista lascerebbe Torino in prestito per raccogliere più minutaggio rispetto ad una prima parte di stagione nella quale fino ad adesso ha raccolto solo pochi minuti nel match di campionato della dodicesima giornata di campionato contro il Cagliari. Il centrocampista di 23 anni potrebbe far ritorno quindi nella società campana, nella quale ha già giocato nella seconda parte della scorsa stagione.

Una partenza che sarebbe motivata dalla volontà della Juventus di dar la possibilità al centrocampista di fare il definitivo salto di qualità giocando titolare in una squadra che lotta per la permanenza nel campionato italiano.

Il giocatore sarebbe valutato dalla Salernitana, società nella quale ha giocato nella seconda parte della scorsa stagione. Il centrocampista potrebbe valutare il trasferimento nella società campana in quanto avrebbe la possibilità di raccogliere minutaggio e di ritornare alla Juventus in estate con altra esperienza utili per giocarsi anche un posto da titolare nella squadra bianconera.

In questo inizio di stagione Nicolussi Caviglia ha giocato solo pochi minuti nel finale di Juventus-Cagliari e difficilmente le cose cambieranno da qui a fine dicembre. Probabile quindi una cessione in prestito che significherebbe per la Juventus investire sue due centrocampisti nel mercato di gennaio. A tal riguardo la società bianconera difficilmente investirà soldi nel Calciomercato invernale ma valuterà soprattutto prestiti con eventuali diritti di riscatto che diventerebbero obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi stagionali come la qualificazione alla Champions League.

Il mercato della Juventus

Si valutano Kalvin Phillips del Manchester City e Pierre-Emile Hojbjerg del Tottenham ma solamente in prestito. Per quanto riguarda invece le cessioni ci sarebbe l'interesse di società inglesi e spagnole per Dusan Vlahovic. Se dovesse arrivare un'offerta importante la società bianconera lo lascerebbe partire. Si parla di un interesse dell'Arsenal per il giocatore bianconero. Il sostituto potrebbe essere lo spagnolo Alvaro Morata, già 12 gol con l'Atletico Madrid in questo inizio di stagione.