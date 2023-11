Cristiano Giuntoli ha messo nel mirino alcuni profili che farebbe comodo a Massimiliano Allegri come Pierre Emile Hojbjerg ma il Tottenham lo valuta circa 30 milioni. Questa richiesta sembra troppo elevata per la Juventus tant’è che si stanno valutando alternative come Kalvin Phillips e Thomas Partey. Per l’attacco, invece, l’idea dei bianconeri è quella di tentare un nuovo assalto a Domenico Berardi. Stando a quanto afferma Sky Sport, a gennaio, la Juventus tornerà a bussare alla porta del Sassuolo per il ragazzo classe 94.

Juventus a caccia di rinforzi

Le vicende extracalcistiche che hanno coinvolto Nicolò Fagioli e Paul Pogba hanno privato la Juventus di due giocatori di spessore. Per questo motivo, Massimiliano Allegri dovrà fare di necessità virtù fino a dopo Natale. Dopodiché Cristiano Giuntoli potrà agire sul mercato per cercare un centrocampista fisico e di qualità. Il direttore tecnico bianconero è già stato in missione a Londra per visionare alcuni profili e in particolare piace Pierre Emile Hojbjerg. Ma la sensazione è che, nel mercato invernale, la Juventus non spenderà cifre esorbitanti e cercherà soprattutto un’occasione da poter cogliere. In questo senso il nome giusto può essere quello di Kalvin Phillips che il Manchester City sembra disposto a cedere in prestito per 6 mesi.

In ogni caso Giuntoli sa già qual è il giocatore che serve a Massimiliano Allegri visto che la scorsa settimana i due hanno fatto un primo punto di mercato. Attenzione poi al nome di Domenico Berardi che resta sempre nei pensieri del dirigente bianconero. Infatti, le caratteristiche del giocatore classe 94 non le ha nessuno nella rosa juventina ed è per questo che a gennaio la Vecchia Signora proverà a riparlarne con il Sassuolo.

La Juventus si aspetta di più da Vlahovic e Chiesa

La grande vittoria della Juventus, nel mercato estivo, è stata quella di tenere due giocatori del calibro di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Entrambi sono partiti bene ma successivamente sono stati fermati da problemi fisici. Chiesa e Vlahovic si sono dovuti fermare e una volta rientrati hanno perso la condizione migliore.

Adesso ci vorrà un po’ di tempo per rivederli al top, ma come ha spiegato anche l’ex bianconero Alessandro Matri ha sottolineato che la Juventus deve pretendere di più dai suoi attaccanti: “Mi aspettavo più gol da Vlahovic e Chiesa, che hanno grandi qualità, però entrambi hanno l’attenuante degli acciacchi fisici”.