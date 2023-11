Il brasiliano Kaio Jorge, attaccante attualmente in prestito al Frosinone dalla Juventus, ha raccontato di voler dimostrare il proprio valore in Ciociaria per fare poi ritorno alla squadra bianconera. Ne ha parlato in un'intervista dopo il match di Coppa Italia fra Torino e Frosinone di giovedì sera, nel quale si è reso protagonista dell'assist per il gol di Reinier che ha portato la squadra laziale a qualificarsi agli ottavi di finale della competizione.

Kaio Jorge ha parlato della sua volontà di ritornare alla Juventus

"Se voglio tornare alla Juve?

Sì, chiaro. Oggi sono qui a Frosinone, una squadra che mi ha accolto molto bene. Ringrazio tutti, ma voglio dimostrare il mio valore per ritornare alla Juventus", sono state queste le dichiarazioni nel post Torino-Frosinone di Coppa Italia.

Il percorso del giovane calciatore brasiliano è stato segnato da un infortunio al ginocchio avvenuto all'inizio del 2022, che ha richiesto un lungo periodo di recupero, protrattosi per quasi un anno e mezzo, ritornando in campo per la prima volta nell'amichevole tra la prima squadra della Juventus e la Next Gen, tenutasi questo agosto.

La società torinese, per favorirne la crescita e fargli accumulare esperienza, ha poi deciso per il prestito al Frosinone dove tuttavia, fino ad ora, il suo impiego è stato piuttosto limitato.

La storia calcistica di Kaio Jorge

Kaio Jorge, nato il 24 gennaio 2002 a Olinda, nello stato brasiliano di Pernambuco, ha iniziato il suo cammino calcistico come molti talenti brasiliani, giocando a futsal, la versione a 5 del calcio.

Ha iniziato la propria esperienza calcistica nel Nautico, dove trascorre quattro anni e vince numerosi titoli in diverse categorie, dal gruppo U6 fino all'U9.

Durante questo periodo si distingue non solo come prolifico marcatore, con quasi 100 gol all'attivo, ma anche come capitano della squadra, mostrando leadership fin dalla tenera età.

Successivamente, passa allo Sport, altra importante squadra di Recife, dove pure suo padre Jorge Ramos aveva giocato nel 1999. Anche qui Kaio continua a mostrare il suo talento con gol, vittorie e indossando la fascia da capitano.

All' età di 10 anni, il talento emergente decide di trasferirsi al Santos, dove alcuni anni dopo debutterà in Coppa Libertadores nel marzo 2020. Durante questa competizione, mette a segno 5 gol in 12 partite, confermando il suo talento e attirando l'attenzione di numerosi osservatori.

Il suo trasferimento alla Juventus è avvenuto nel mercato estivo del 2021, per una cifra intorno ai 3 milioni di euro più bonus, poiché il suo contratto con il Santos sarebbe andato in scadenza a dicembre dello stesso anno.