Nelle ultime ore lo Juventus Training Center di Vinovo sarebbe stato teatro di una visita molto speciale: su invito di Paolo Montero, tecnico della Primavera bianconera, avrebbe infatti fatto la propria comparsa Antonio Conte, ex allenatore tra le altre proprio della Juventus che avrebbe colto l'occasione per salutare Francesco Calvo oltre che per riabbracciare il suo compagno di squadra ai tempi della militanza in bianconero.

Appare evidente come la presenza di Conte abbia contribuito ad alimentare le indiscrezioni di mercato in merito ad un suo possibile ritorno a Torino dalla stagione 2024-2025, quando Massimiliano Allegri avrà comunque un altro anno di contratto.

Antonio Conte a Vinovo

Lo Juventus Training Center (JTC) è attualmente la base non solo della squadra femminile della Juventus, della NextGen e delle giovanili, ma anche degli uffici di Francesco Calvo, attuale Managing Director Revenue & Football Development della Juventus.

Questa figura coordina le molteplici attività che si svolgono sui campi di Vinovo anche se la presenza di Antonio Conte è più da ricondursi all'amicizia che lo lega da tempo proprio a Francesco Calvo. Ed è questo il punto che appare saliente: non è la prima volta che si parla di un possibile ritorno dell'ex tecnico di Inter e Chelsea in bianconero, ma rispetto al recente passato a cambiare sono stati i rapporti coi dirigenti bianconeri, profondamente deteriorati quando a guidare la truppa juventina c'era Andrea Agnelli e tornati di nuovo buoni dopo il suo allontanamento.

Antonio Conte avrebbe accolto l'invito del suo amico Montero

Fonti non ufficiali giustificherebbero la presenza a Vinovo di Antonio Conte come il risultato di un invito da parte di Paolo Montero, attuale allenatore della Primavera della Juventus e anch'egli stretto amico di Conte avendo giocato insieme per diversi anni con la casacca bianconera indosso.

L'incontro potrebbe essere stato un'occasione informale per un saluto tra amici, magari avvenuto durante uno degli allenamenti della squadra giovanile, ma ha inevitabilmente alimentato le indiscrezioni di mercato che vorrebbero il tecnico salentino come prossimo allenatore della Juventus. Massimiliano Allegri ha un contratto con la società bianconera fino a giugno 2025 a circa 7 milioni di euro a stagione più 2 milioni di euro di bonus, a questo si aggiunge l'ottimo percorso compiuto fin qui dai bianconeri che in Serie A si trovano a due soli punti dall'Inter capolista in attesa dello scontro diretto previsto tra due turni.

Solo il mancato arrivo tra le prime quattro a fine stagione potrebbe creare le condizioni di un esonero e dunque di un ritorno di Conte, i prossimi mesi in tal senso saranno dunque decisivi.