La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato invernale. Si parla di rinforzi a centrocampo ma non sono da scartare cessioni pesanti, se non a gennaio, nel calciomercato estivo. Uno dei nomi menzionati da gran parte dei giornali sportivi italiani è quello di Dusan Vlahovic, attualmente ci sarebbe distanza su una spalmatura d'ingaggio fra il giocatore e la società bianconera e questo agevolerebbe la sua cessione. Nell'eventualità in cui dovesse arrivare un'offerta da 80 milioni di euro, la società bianconera la valuterebbe.

Come sostituto si parla di Alvaro Morata, che avrebbe una clausola rescissoria da 20 milioni di euro che gli permetterebbe di lasciare l'Atletico Madrid. Lo spagnolo ritornerebbe volentieri a Torino, sarebbe la terza volta dopo le esperienze professionali dal 2014 al 2016 e dal 2020 al 2022.

La Juventus in caso di partenza di Vlahovic lavorerebbe al ritorno di Morata

Con l'ipotesi sempre più concreta di una possibile cessione di Dusan Vlahovic, la Juventus si trova davanti all'esigenza di trovare un sostituto importante, una punta in grado di garantire gol. Secondo le ultime voci di mercato provenienti da fonti vicine ai bianconeri, la Vecchia Signora potrebbe decidere per una soluzione di "usato sicuro", affidandosi nuovamente al talento di Alvaro Morata.

La punta spagnola, attualmente in forza all'Atletico Madrid, fino ad adesso è stato protagonista di una stagione importante, continuando a segnare gol decisivi. I suoi due gol contro il Celtic in Champions League ha contribuito ad alimentare la sua fama di marcatore, posizionandolo al vertice della classifica dei cannonieri del torneo con 5 reti in 4 partite, alla pari con Hojlund del Manchester United.

Il nome di Morata è un po' nostalgico per i tifosi della Juventus, che ricordano con affetto le sue precedenti esperienze con la maglia bianconera nel 2014 e nel 2020. Durante le sue stagioni precedenti a Torino, Morata ha dimostrato di essere una punta utile, brava non solo a segnare ma anche a garantire la fase difensiva.

La sua abilità nel concludere le azioni, il senso del gol e la familiarità con l'ambiente della Juventus potrebbero renderlo una scelta logica per l'eventuale sostituzione di Vlahovic.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora anche a rinforzi per il centrocampo. Si valuta soprattutto il calcio inglese, piacciono Kalvin Phillips del Manchester City e Pierre-Emile Hojbjerg del Tottenham. Giocatori che arriverebbero in prestito in quanto la società bianconera non vorrebbe spendere sui cartellini nel mercato di gennaio. Gli altri nomi che piacciono sono quelli di Khephren Thuram del Nizza, in scadenza di contratto a giugno 2025, e di Habib Diarra dello Strasburgo, già seguito dalla società bianconera nel recente calciomercato estivo.