L'Inter di Beppe Marotta sembrerebbe aver messo gli occhi su un talento emergente: Artem Dovbyk, attaccante ucraino di 26 anni attualmente in forza al Girona e in testa alla classifica della Liga. Con 7 gol e 5 assist in 15 partite della stagione in corso, Dovbyk ha catturato l'attenzione dei club di alto livello in tutta Europa, con l'Inter in prima fila tra gli interessati; nella prossima estate la direzione nerazzurra vorrebbe provare l'assalto al centravanti, cercando di anticipare la concorrenza.

L'idea dell'Inter per l'attacco del futuro: Artem Dovbyl dal Girona

Il giovane attaccante ucraino è esploso in Liga in questa stagione, dopo annate opache ma sempre portate a segno; attualmente il costo di mercato del talentuoso attaccante si aggira intorno ai 15 milioni di euro, ma sembra che il Girona sia riluttante a lasciarlo partire per meno di 30-35 milioni di euro.

Questo prezzo elevato riflette il potenziale di crescita di Dovbyk, previsto da molti esperti come destinato a raggiungere l'apice della sua carriera nei prossimi anni, con un bottino di marcature in crescendo nelle stagioni.

L'Inter, famosa per la sua abilità nel scoprire giovani talenti e farli brillare sul palcoscenico internazionale, avrebbe messo Dovbyk nella lista dei desideri per il mercato estivo del 2024; secondo la dirigenza si tratterebbe di un giocatore che potrebbe essere una scommessa vincente per il futuro.

La trattativa tra i due club potrebbe svilupparsi nella prossima finestra di mercato estiva, con l'Amministratore Delegato dell'Inter Giuseppe Marotta che starebbe studiando la migliore strategia per poter accaparrarsi le prestazioni del bomber ucraino, al fine di riuscire ad anticipare le eventuali concorrenti che potrebbero farsi avanti per il giocatore.

Le caratteristiche tecniche e l'utilità nelle rotazioni nerazzurre

Con un naturale istinto per il gol e la capacità di creare opportunità per i compagni di squadra, Dovbyk potrebbe diventare una componente chiave per l'Inter, contribuendo sia come prima punta che come appoggio al centravanti.

Il suo arrivo potrebbe inserire il tassello mancante per rafforzare ulteriormente una rosa già competitiva, che però in questa stagione sembrerebbe mancare di uomini nelle rotazioni nella fase offensiva, dove oltre a Lautaro e Thuram il rendimento di Arnautovic e Sanchez non avrebbe soddisfatto le aspettative.

Con un inserimento di livello nel reparto offensivo, il tecnico Simone Inzaghi potrebbe usufruire di maggiore profondità per le rotazioni in avanti, soprattutto nelle gare ravvicinate, dove lo sforzo fisico dei giocatori è molto elevato.