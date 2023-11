Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus valuterebbe per gennaio il nome di Mattia Zaccagni, esterno offensivo della Lazio che non starebbe trovando l'accordo con il presidente Claudio Lotito per un rinnovo di contratto. I bianconeri inoltre avrebbero messo nel mirino il profilo di Lewis Ferguson, mediano che il Bologna valuterebbe 20 milioni di euro e quello di Teun Koopmeiners, che l'Atalanta cederebbe però solo per 55 milioni di euro e quindi difficilmente pare un profilo per gennaio.

Juve: occhi su Zaccagni, esterno offensivo che non dovrebbe rinnovare con la Lazio

Mattia Zaccagni e la Lazio sembrerebbero essere due entità destinate a separarsi: l'attaccante emiliano, tramite il suo agente Mario Giuffredi, avrebbe cercato la via del dialogo con il presidente Claudio Lotito per rinnovare il suo contratto che scadrà nel 2025. Il numero uno dei biancocelesti però almeno per ora non si sarebbe dato disponibile a trattare per il prolungamento del classe '95, il quale quindi potrebbe guardarsi attorno già a gennaio. Una delle pretendenti sarebbe la Juventus: i bianconeri cercherebbero un esterno per far rifiatare Federico Chiesa ma anche per permettere ad Allegri di cambiare modulo e tramutare la squadra in un 4-3-3 più offensivo.

Zaccagni rappresenterebbe il profilo che farebbe al caso della compagine bianconera ed il suo costo, circa 20 milioni di euro, non sarebbero una somma impossibile da raggiungere dalla Juve, specie se Lotito accettasse di cedere il calciatore con la formula del prestito con diritto o obbligo di riscatto fissato al successivo giugno.

In ogni caso, il ds dei piemontesi Cristiano Giuntoli valuterebbe anche altri profili per il ruolo di esterno, come ad esempio Domenico Berardi, attaccante che il Sassuolo non vorrebbe cedere per meno di 30 milioni di euro.

Piacciono Ferguson del Bologna e Koopmeiners dell'Atalanta

La ricerca di un centrocampista per gennaio della Juventus continua e nelle scorse ore si sarebbe aggiunto un nuovo profilo alla lista del ds Giuntoli, quello di Lewis Ferguson.

Il mediano del Bologna che bene sta facendo sotto la guida tecnica di Thiago Motta, sarebbe valutato dal club felsineo 20 milioni di euro, una somma che potrebbe salire nel giro dei prossimi mesi a causa delle tante squadre interessate allo scozzese.

Oltre a Ferguson, la Juventus non avrebbe mai davvero tolto dai radar il nome di Teun Koopmeiners, regista olandese attualmente in forza all'Atalanta e che la società bergamasca non vorrebbe cedere per meno di 55 milioni di euro. Una somma che attualmente sarebbe proibitiva per le casse dei bianconeri, almeno per il mercato di gennaio