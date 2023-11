La dirigenza dell'Inter starebbe considerando un possibile rinforzo per il centrocampo della prossima stagione e il nome nuovo di queste ore sarebbe quello di Sergi Roberto del Barcellona che nel prossimo giugno andrà in scadenza di contratto. Il giocatore potrebbe finire nel mirino dei nerazzurri, che con il direttore sportivo Giuseppe Marotta sarebbero già al lavoro con gli agenti per un'eventuale proposta nel prossimo mercato estivo.

L'idea dell'Inter a centrocampo: Sergi Roberto a zero in estate

La situazione contrattuale di Sergi Roberto con il Barcellona, attualmente in scadenza a giugno, pone una serie di interrogativi sul suo futuro con il club catalano.

Il reparto dirigenziale dell'Inter, guidato dalla competenza di Marotta e dalla visione di Inzaghi, sembra propenso a valutare attentamente la possibilità di inserire Sergi Roberto nel proprio organico nella prossima estate, sfruttando il possibile colpo a parametro zero.

Nel caso in cui il Barcellona non estenda il contratto del centrocampista spagnolo, i suoi agenti potrebbero sondare l'Inter come potenziale destinazione, considerando l'interesse pregresso espresso da Marotta e Inzaghi.

La polivalenza di Sergi Roberto, che ha ricoperto con successo ruoli differenti durante la sua permanenza al Barcellona, susciterebbe dunque l'interesse dell'Inter: il classe '92 è infatti abile nel ruolo naturale di trequartista, come elemento box-to-box, ma all'occorrenza anche in difesa.

L'esperienza internazionale di Sergi Roberto, insieme alla sua versatilità, può contribuire significativamente alle dinamiche del centrocampo nerazzurro; insomma mister Inzaghi, beneficiando di un giocatore in grado di operare in svariate posizioni chiave, potrebbe trarre vantaggio da questa opportunità di mercato.

La possibile trattativa in estate

La possibile trattativa tra gli agenti del giocatore e il club nerazzurro in prospettiva della prossima estate potrebbe aprirsi già a gennaio, qualora il Barcellona decida di non rinnovare al giocatore; infatti già dai primi mesi del prossimo anno il centrocampista potrebbe accordarsi con una nuova squadra per un successivo trasferimento dal 1 luglio.

Il centrocampista gradirebbe rimanere a Barcellona, ma secondo fonti spagnole difficilmente la sua avventura con i blaugrana proseguirà, aprendo quindi a diverse prospettive per il futuro della sua carriera.