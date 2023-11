Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Juventus, Inter e Milan potrebbero avviare un'asta di mercato in estate per Jonathan David, centravanti che il Lille valuterebbe circa 40 milioni di euro. Inoltre le tre società italiane avrebbero messo nel mirino Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli che probabilmente andrà in scadenza di contratto con i partenopei a fine giugno.

Juve, Inter e Milan seguirebbero per la prossima estate il nome di Jonathan David, centravanti del Lille

Jonathan David è uno dei nomi che nella prossima estate potrebbe scaldare il Calciomercato: il giovane centravanti canadese in forza attualmente al Lille ha mostrato doti da bomber di razza e nella scorsa stagione ha siglato 26 gol in 40 partite disputate tra campionato e coppa.

Numeri che avrebbero attratto le attenzioni di diversi club tra cui Milan, Inter e Juventus: i rossoneri, a giugno potrebbero tornare sul mercato per acquisire quel centravanti titolare che potenzialmente dovrebbe raccogliere l'eredità del trentasettenne Olivier Giroud. La Juventus, nella finestra di rafforzamento estiva, potrebbe andare alla caccia di un attaccante qualora non riuscisse a convincere Dusan Vlahovic a spalmarsi il pesante ingaggio che il serbo andrà a percepire da contratto nel prossimo luglio. Infine per quanto concerne l'Inter, i nerazzurri a giugno avrebbero intenzione di prendere un attaccante giovane che possa entrare nel giro delle rotazioni tra Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Insomma tutti motivi validi che porterebbero le tre società italiane a seguire con attenzione il profilo di Jonathan David. Il Lille, che è legato contrattualmente al centravanti ventitreenne fino al 2025 starebbe lentamente abbassando le proprie pretese economiche, portandole dai 60 milioni di euro richiesti nella scorsa estate ai 40 milioni di euro che sarebbero sufficienti adesso per acquisire il canadese.

Zielinski può liberarsi a zero in estate: Juventus, Inter e Milan ci pensano

Un altro nome che Juventus, Inter e Milan seguirebbero per la prossima estate è quello di Piotr Zielinski: il centrocampista del Napoli andrà in scadenza di contratto con i partenopei nel 2024 e le differenti vedute economiche tra l'entourage del calciatore e il presidente Aurelio De Laurentiis, farebbero presupporre un divorzio consensuale tra le parti a giugno.

Zielinski dunque può entrare nella lista dei parametri zero in estate: occasione più unica che rara che le tre società del nord non vorrebbero farsi sfuggire.

Oltre al polacco comunque, anche altri nomi per il centrocampo potrebbero scaldare il mercato, come ad esempio Thiago Alcantara, regista del Liverpool in scadenza nel 2024 che avrebbe attratto le attenzioni di Juve e Inter.