Il Milan sarebbe pronto a sollevare dall'incarico di allenatore Stefano Pioli. Il tecnico è in evidente difficoltà come dimostrato dalle ultime gare nelle quali, in campionato, ha collezionato soltanto un punto contro il Napoli. Situazione ancora più grave in Champions in quanto Leao e compagni non hanno ancora segnato una rete in tre partite giocate. Jerry Cardinale, patron dei rossoneri, ha trovato l'accordo per il ritorno di Zlatan Ibrahimovic ma potrebbe addirittura pensare di affiancargli Ignazio Abate fino al termine della stagione.

Abate e Ibrahimovic per riprendere il Milan

La valutazione per il possibile esonero di Pioli potrebbe essere definita nella prossima settimana. I dirigenti rossoneri valuteranno la prestazione dei ragazzi che saranno impegnati in Champions League contro il Paris Saint Germain e in Serie A contro il Lecce. Poi ci sarà la sosta per dare spazio alle nazionali e, la pausa, sarebbe proprio il momento giusto se Cardinale dovesse decidere di allontanare il tecnico romagnolo. In tal caso, prenderebbe quota la coppia Abate-Ibrahimovic che avrebbe la possibilità di traghettare la squadra fino al termine della stagione. L'ex terzino, ora allenatore della Primavera, verrebbe promosso anche perché, rispetto allo svedese, possiede il patentino per dirigere l'area tecnica.

Si prospetterebbe dunque una situazione vista già a Verona nello scorso anno con il connubio Bocchetti-Zaffaroni.

Le critiche dei tifosi per il tecnico

Stefano Pioli sembra non aver più alcun sostegno. I tifosi lo criticano da tempo poiché non lo ritengono più in grado di seguire la squadra, infatti, spopola sul web l'hashtag #Allegriout.

Anche il rapporti con lo spogliatoio si sarebbe ridotto ai minimi termini. Nel corso delle settimane, infatti, le parole di Calabria e Giroud hanno fatto intendere che non sono state prese nel migliori dei modi tante gestioni tecniche. Le sostituzioni effettuate nella gara pareggiata contro il Napoli non sono state accettate da calciatori e tifosi che ne hanno approfittato per criticare l'operato di Stefano Pioli.

Un esonero discusso già in estate

L'addio di Stefani Pioli è stato un argomento trattato già in estate quando, Paolo Maldini, avrebbe proposto di cambiare condottiero per intraprendere una nuova stagione. Alla fine la nuova dirigenza ha deciso di premiare il tecnico romagnolo che, rispetto all'ex capitano rossonero, è stato confermato da Cardinale. Maldini, però, non era soddisfatto della stagione del Milan che, nonostante il raggiungimento della semifinale di Champions League, ha avuto un andamento altalenante in campionato.