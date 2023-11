Il Milan potrebbe decidere di affiancare Zlatan Ibrahimovic a Stefano Pioli. Sarebbe questa la scelta del patron dei rossoneri, Cardinale, per ricompattare il gruppo dopo i risultati non molto soddisfacenti delle ultime uscite. Il tecnico rossonero sarebbe in difficoltà innanzitutto per i tanti infortuni che riguardano l'intera rosa ma anche per le critiche ricevute a seguito delle ultime sostituzioni. Calciatori molto rappresentativi come Olivier Giroud e Rafael Leao hanno mostrato il loro dissenso quando sono usciti anzitempo dalla gara contro il Napoli.

Il patron del Milan pensa al grande ritorno dell'attaccante

Cardinale, infatti, starebbe pensando di richiamare nuovamente Zlatan Ibrahimovic per superare il momento difficile. L'idea sarebbe quella di inserire una figura carismatica all'interno dello spogliatoio in grado di sostenere calciatori e staff tecnico. Nei prossimi giorni potrebbe esserci l'incontro decisivo tra l'ex attaccante e Cardinale. Ibrahimovic potrebbe essere dunque a disposizione già per la gara di ritorno di Champions League in programma contro il Paris Saint Germain di Mbappè. Se Pioli non dovesse invertire il trend, e non dovessero arrivare risultati positivi, non si escluderebbe la promozione di Ignazio Abate, ora tecnico della Primavera, alla guida della prima squadra.

L'ex difensore farebbe eventualmente coppia proprio con Ibrahimovic per terminare la stagione ma, al momento, le ultime indiscrezioni avrebbero confermato la posizione dell'allenatore emiliano.

Infortuni e problemi tattici per il club rossonero

Il Milan deve risolvere anche il problema legato agli infortuni che attanaglia soprattutto la difesa.

Nella gara contro la squadra di Garcia si sono fermati Pierre Kalulu e il giovane Pellegrino. Accanto a Tomori, nelle prossime gare, dovrebbe ritornare Thiaw, assente nella gara precedente per la squalifica rimediata contro la Juventus, o essere promosso il giovane Simic dalla Primavera. Proprio il reparto arretrato preoccupa la squadra rossonera, che nelle ultime tre gare ha subito ben cinque reti.

Lo staff rossonero ha trascorso giorni migliori per quanto riguarda la disponibilità della rosa. Nelle ultime settimane si sono, infatti, fermati Loftus Cheek, Rade Krunic, Samuel Chimerenka Chukwueze e, ultimi in ordine di tempo, Kalulu, Pellegrino e Pulisic. Quest'ultimo però dovrebbe ritornare già nella sfida contro l'Udinese. Il problema principale sarebbe proprio in difesa in quanto, contro il Napoli, Giroud e compagni, hanno visto Theo Hernandez giocare come centrale negli ultimi minuti.