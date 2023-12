"Non commento mai gli arbitri. Come si fa a uniformare una cosa che è soggettiva. In un'Atalanta-Juventus è stato annullato un gol a Mandzukic per una gomitata di Lichtsteiner a Gomez. Non è facile, il VAR deve essere oggettivo è la realtà delle cose": ad esprimersi così nel post match di Genoa vs Juventus 1-1 Massimiliano Allegri, che parlando del fallo di mano di Bani arrivato al minuto 7 del secondo tempo non sanzionato dall'arbitro e dal VAR ha gettato acqua sul fuoco evidenziando come degli stessi episodi possano essere valutati in modo diverso.

A suggellare l'1-1 Chiesa su rigore per i bianconeri e Guðmundsson per i padroni di casa.

Il tecnico della Juventus: 'Dovevamo essere più cinici'

"La cosa che bisogna fare meglio, dopo l'1-0, è essere più cattivi. Dopo l'1-1 dovevamo avere più serenità e tranquillità. La squadra ha fatto una buona partita. I ragazzi hanno fatto quello che dovevano fare, allunghiamo la striscia positiva e ci prepariamo per Frosinone" ha dichiarato l'allenatore bianconero che ha poi parlato del secondo tempo, laddove è arrivato il definitivo pareggio dei genoani: "Abbiamo avuto l'occasione con Chiesa sull'errore del portiere. Lì dovevi uccidere la partita. E' una questione di crescita, devi capire che l'avversario è in difficoltà e in quel momento andava ucciso.

Dispiace, ma nel calcio non puoi vincere tutte le partite. Un punto a Genova è buono, ora pensiamo a Frosinone. Ci prepariamo al meglio".

L'allenatore toscano ha dunque espresso rammarico per il pari ma ha anche fatto i complimenti al Genoa per il gol segnato: "C'è stata una palla che ha ribalzato è andato a saltare Kostic.

E' stato bravo Ekuban, la squadra ha avuto una bella reazione. Dovevamo essere più lucidi e sereni, tiriamo poco e niente".

Oltre al mancato calcio di rigore, le moviole evidenziano come manchi un cartellino rosso a Malinovs'kyj per fallo violento su Yildiz, ma Allegri non vuole comunque sentir parlare di alibi: "Non dobbiamo avere gli alibi sugli episodi.

Massa ha fatto una buona gara. Ci sono gli arbitri, c'è il responsabile che valuterà ciò che è stato fatto come avviene sempre. Dobbiamo lavorare su quello che dobbiamo fare meglio e stiamo lavorando. La squadra sta crescendo. Siamo dispiaciti e arrabbiati, la partita è stata giocata a buon livello".

Quanto pesa tatticamente l'assenza di Rabiot

Nel match di ieri sera Adrien Rabiot non è potuto scendere in campo per un colpo al costato che ragionevolmente dovrebbe rientrare per la prossima gara contro il Frosinone.

Il francese è mancato parecchio ieri sera sia tatticamente che fisicamente: il Genoa ha difeso con tutti gli uomini dietro la linea della palla, ecco che un calciatore dell'esplosività e del dinamismo di Rabiot avrebbe consentito certamente di affondare meglio e con più efficacia nel muro dei difensori.

Miretti ha caratteristiche completamente diverse e non accompagna la manovra offensiva con la veemenza del transalpino, anche lì la manovra bianconera ne è risultata depotenziata. Come accennato, nella prossima gara Rabiot dovrebbe essere regolarmente in campo.