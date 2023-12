Nelle scorse ore il giornalista sportivo Marcello Chirico sul portale Ilbianconero.com ha scritto del duello fra Juventus ed Inter, sottolineando come gli allenatori di entrambe le formazioni continuerebbero a nascondersi di fronte alla parola scudetto. Del confronto tra le due squadra ha parlato a TMW Radio anche l'ex calciatore Domenico Caso che nello specifico ha evidenziato come gli uomini di Massimiliano Allegri riescano a stare dietro ai nerazzurri solo per la mancanza di coppe.

Marcello Chirico: 'Il gioco a nascondino tra Juventus ed Inter continua, chissà chi si sta nascondendo di più'

Il giornalista Marcello Chirico ha dedicato un editoriale sul portale Ilbianconero.com al duello verbale che i tecnici di Juventus ed Inter stanno attuando in questa stagione: "Il gioco a nascondino continua. Ma chi si sta nascondendo di più tra Juventus e Inter? Allegri che continua a dire che l’obiettivo della sua Juve resta quello di tornare la prossima stagione a rigiocare la Champions, oppure Inzaghi che tiene aperti tutti i fronti senza puntarne nemmeno uno?". Chirico, scendendo nel dettaglio, ha poi sottolineato come Allegri in conferenza abbia ribadito quanto l'Inter desideri vincere il campionato per apporre la seconda stella sulla propria maglia mente Inzaghi abbia ancora una volta ribadito quanto sia vantaggioso non giocare le partire di coppa in mezzo alla settimana.

Il giornalista ha poi evidenziato come l'Inter, grazie ai gol di Lautaro Martinez ed a una profondità di rosa che nessuno in Serie A riesce ad eguagliare, potrebbe effettivamente vincere lo scudetto. Un termine, che secondo Chirico, Allegri fatica a pronunciare in pubblico ma che sicuramente utilizza nel privato dello spogliatoio bianconero.

Il giornalista ha poi preso spunto dalle parole dette alla cena natalizia dell'Inter dal presidente Zhang, per ribadire come il numero uno dei nerazzurri abbia la volontà sincera di vincere il tricolore, magari regalando un difensore ed un esterno per gennaio a Simone Inzaghi.

Caso: 'Solo la Juve senza coppe riesce a tenere il passo di un'Inter che sta andando benissimo'

Del duello tra Inter e Juventus ha parlato ai microfoni di TMW Radio anche l'ex calciatore Domenico Caso: "L’Inter sta andando benissimo sia in campionato che in Champions. Solo la Juventus, senza le coppe, riesce a stare al passo. L’Inter per me ha levato dallo spogliatoio due giocatori che creavano malumore. Per me questa è stata una grandissima mossa. Questo ha fatto sì che la squadra giornata dopo giornata abbia trovato sicurezze". Caso, entrando nello specifico della partita che vedrà l'Inter affrontare la Lazio all'Olimpico, ha poi sottolineato come quella di domenica sarà una partita fra due squadre che vengono da un impegno europeo difficile da superare atleticamente.