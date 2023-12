In una recente intervista con Sky Sport, Leonardo Bonucci ha condiviso le sue emozioni riguardo all'addio al calcio di Giorgio Chiellini, il suo ex compagno alla Juventus e nella nazionale italiana e amico di lunga data. Bonucci ha rivelato di aver parlato con il giocatore ex Los Angeles FC qualche giorno prima della finale del campionato americano. Ha poi parlato del suo futuro professionale e della speranza di allenare la Juventus, magari con accanto come dirigente Giorgio Chiellini.

Il giocatore Leonardo Bonucci ha parlato del suo desiderio di allenare la Juventus in futuro

'Ho sempre detto che uno dei miei sogni è allenare la Juventus, la strada è lunga e non sarà facile. Giorgio ha nella sua indole quella di fare il dirigente e magari un giorno saremo qui a parlare di questo uno accanto all’altro'. Queste le dichiarazioni di Leonardo Bonucci in una recente intervista a Sky Sport dopo l'ufficializzazione del ritiro al calcio giocato da parte di Giorgio Chiellini.

Bonucci nell'intervista Sky Sport ha descritto Chiellini come "la storia del calcio italiano" e ha evidenziato la bellezza di aver condiviso con lui non solo il campo da gioco ma anche una profonda amicizia. Chiellini, secondo Bonucci, è uno dei pochi amici che il calcio gli ha regalato e che continuerà a essere parte della sua vita anche al di fuori del campo.

Il difensore della Juventus ha espresso la tristezza per l'addio di Chiellini, sottolineando che, sebbene sia difficile accettare che giocatori così straordinari debbano smettere, arriva un momento inevitabile per tutti. Bonucci ha sottolineato l'unicità di ciò che Chiellini lascia come giocatore, riconoscendo il suo contributo senza pari al calcio italiano.

Il difensore dell'Union Berlino Bonucci ha raccontato anche l'uomo Chiellini

Parlando della personalità di Chiellini, Bonucci ha descritto l'ex capitano della Juventus come un padre e marito premuroso, una persona equilibrata, intelligente e dal grande cuore. Ha elogiato la capacità di Chiellini di gestire il calcio, specialmente dopo l'infortunio al ginocchio, evidenziando il suo ritorno in campo come segno di intelligenza e dei valori profondi che ha instillato in se stesso nel corso degli anni.

Bonucci ha sottolineato che Chiellini non ha vissuto solo con l'anima del guerriero sul campo, ma ha anche mostrato il suo lato umano, costruendo gli ultimi anni della sua carriera calcistica attorno a valori di intelligenza e autenticità. L'intervista di Bonucci ha suscitato emozioni nel pubblico, evidenziando il rispetto e l'affetto che il calcio italiano nutre per una figura così carismatica come Giorgio Chiellini.

A proposito del futuro professionale arrivano conferme sul possibile ritorno alla Juventus di Giorgio Chiellini come dirigente dalla stagione 2024-2025. Intervistato a Caselle dopo il suo ritorno da Los Angeles il centrale difensivo ha sottolineato che a giorni andrà a trovare Massimiliano Allegri ma non ha affrontato il tema di un suo ritorno da dirigente nella società bianconera.