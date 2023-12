Nelle scorse ore il giornalista Daniele Longo ha rivelato nelle scorse ore che Teun Koopmeiners sarebbe il principale obiettivo del ds juventino Cristiano Giuntoli. Tuttavia la valutazione di 45 milioni di euro fatta dall'Atalanta per il mediano olandese lo renderebbe un profilo davvero complesso da acquisire per i bianconeri. Dei possibili movimenti di mercato del club piemontese ha intanto parlato anche a TMW Radio anche l'avvocato e tifoso bianconero Maurizio Paniz.

La Juventus pensa a Koopmeiners, Longo: 'Per Giuntoli l'olandese è una sorta di chiodo fisso'

Il giornalista Daniele Longo ha dedicato un editoriale sul portale Calciomercato.com alla Juventus e a quello che sarebbe uno degli obiettivi della società bianconera per la prossima finestra di rafforzamento invernale, Teun Koopmeiners: "Una sorta di chiodo fisso. Koopmeiners per Giuntoli rappresenta il prototipo di centrocampista moderno che sa difendere e attaccare con la stessa intensità. Forte di testa e veloce di piede, Teun resta un obiettivo concreto per la Juventus. Da raggiungere anche mediante il sacrificio di alcuni dei gioielli più giovani che tanto bene stanno facendo in questa stagione".

A conferma di questo, Cristiano Giuntoli starebbe cercando di piazzare Samuel Iling-Junior ad una fra Marsiglia e Tottenham, con la volontà di ricavare una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro. Una somma importante che però non basterebbe per acquisire Koopmeiners: il centrocampista olandese a oggi avrebbe infatti una valutazione superiore ai 40 milioni di euro, troppi per le casse dei bianconeri.

Per questa ragione, Giuntoli potrebbe cercare fino all'ultimo di vendere un altro elemento.

Paniz: 'Prendere due centrocampisti è importante, ma per me Phillips non è il profilo giusto'

Del mercato della Juventus e dell'indiscrezione che vorrebbe il club bianconero vicino a Kalvin Phillips del Manchester City ha parlato a TMW Radio anche l'avvocato e tifoso bianconero Maurizio Paniz: "Che la Juventus abbia l'opportunità di prendere due centrocampisti è importante.

Con Fagioli e Pogba ci sono due calciatori in meno. Per me Phillips non è il profilo giusto. Per ora questi nomi sono più presentimenti dei giornalisti. La società non fa uscire mai nulla".

Poi restando sul tema del calciomercato inerente la Juventus, l'avvocato ed ex parlamentare ha suggerito al club bianconero di concentrarsi su un profilo specifico, quello del russo Spertsyan. L'avvocato ha infine concluso il suo intervento sottolineando come la Juventus non dovrebbe acquisire nessuno se prima non riuscisse a cedere un pezzo della propria rosa.