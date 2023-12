Nelle scorse ore il giornalista Marcello Chirico ha scritto un editoriale dedicato a quello che dovrebbe essere il futuro di Giorgio Chiellini, oramai ex calciatore che secondo il giornalista avrebbe un posto assicurato nella Juventus. Meno certo dell'avvenire del toscano è Giancarlo Padovan, giornalista ch ha sottolineato come Chiellini potrebbe attendere l'offerta migliore senza che questa sia per forza proveniente dal club piemontese.

Chirico sul futuro di Chiellini: 'Facile immaginare dove sarà, nel club bianconero ovviamente'

"Per Giorgio Chiellini adesso comincia una nuova fase, quella da dirigente.

E il “dove” è facile immaginarlo: alla Juventus, ovviamente", cosi ha esordito Marcello Chirico nel suo editoriale pubblicato sul portale Calciomercato.com.

Il giornalista sportivo, sul tema Chiellini ha poi aggiunto: "Che possegga capacità di analisi anche dal punto di vista economico-aziendale se n’è accorto pure John Elkann, che nell’ultimo tour della Juventus negli States ha voluto incontrarlo per pianificare in anticipo un suo ingresso in società". Poi Chirico sottolineato come a seguito dell'incontro avvenuto tra i dirigenti della Juventus e Chiellini in America le parti fossero già in accordo per unirsi lavorativamente una volta che il difensore avesse appeso gli scarpini al chiodo.

Secondo il giornalista dunque, Chiellini tornerà a Torino dopo aver rifiutato un incarico offertogli dalla FIGC e con lui nel prossimo futuro alla Juve potrebbe approdare anche un altra vecchia conoscenza dei bianconeri, ossia Alessandro Del Piero.

Proprio sull'ex numero 10 Chirico ha concluso il suo editoriale, evidenziando che "Pinturicchio" non accetterebbe posizioni che siano unicamente di facciata ma avrebbe la volontà di ricoprire un ruolo operativo.

Padovan: 'Nulla è ancora definito nel post carriera di Chiellini'

Meno certo di quello che sarà il futuro di Giorgio Chiellini è stato Giancarlo Padovan, che sulle pagine di calciomercato.com ha scritto: "Non c'è ancora nulla di definito nel post carriera di uno dei più forti difensori italiani degli ultimi trent'anni.

Quando ha salutato la Juventus capiva di non poter essere più competitivo per il campionato italiano e per le Coppe. Adesso che forse ci tornerà sa di potere essere un manager che ha raccolto lungo la strada pezzi di esperienza".

Padovan, restando sul tema Chiellini, ha poi sottolineato come l'ex difensore grazie alla sua preparazione non avrebbe la necessità di lavorare nel calcio, tantomeno di farlo proprio per la Juve. Di conseguenza, secondo il giornalista, Chiellini non elemosinerà un posto in nessun club, ma al contrario attenderà la proposta che più gli si addice.