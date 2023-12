Tutto in una notte. Tutto passa per il Saint James' Park di Newcastle dove i padroni di casa ospiteranno un Milan con un piede o quasi, fuori dalla fase ad eliminazione diretta. Una partita tra superstiti verrebbe da dire viste le numerose assenze per entrambe le squadre. Non sarà la partita di Sandro Tonali che fermo per squalifica potrebbe essere presente allo stadio come spettatore. La sua preferenza penderà per il suo cuore rossonero o per la squadra con cui attualmente è sotto contratto? Il fischio d'inizio del match è previsto per le ore 21 ad opera dell'arbitro olandese Danny Makkelie.

All still to play for as we head into #NEWACM. 👊 pic.twitter.com/H7hHjNIyPq — Newcastle United FC (@NUFC) December 13, 2023

E' un Milan in difficoltà e anche un po' sfortunato in questo periodo, in palio c'è una qualificazione milionari e una panchina che nonostante tutte le rassicurazioni inizia a traballare. All'andata la partita finì per 0 a 0 e fu la prima del girone, una partita che ha lasciato tante recriminazioni perchè i rossoneri ai punti avrebbero ampiamente meritato, ma la difesa rocciosa degli uomini di Howe ha retto per 100 minuti. Da lì il Milan, a parte l'impresa contro il Paris Saint Germain in casa non è riuscito a trovare la vittoria. Guardando il bicchiere mezzo pieno, nulla è perduto per Pioli e compagni, se questa sera dovesse arrivare l'impresa e il PSG non vincesse nll'altra partita del girone contro il Borussia Dortmund, il Milan potrebbe clamorosamente passare.

Prima però c'è da fare i conti con l'avversario che vuole quantomeno andare in Europa League.

L'infermeria a Milanello resta ancora molto affollata, ma dovrebbe essere definitivamente recupuperato Rafael Leao che dovrebbe anche scendere in campo dal primo minuto affiancando Olivier Giroud e Christian Pulisic che dovrebbe essere preferito a Samuel Chukwueze per ripristinare il 4-3-3 di inizio campionato.

Ismael Bennacer non è partito per la trasferta di coppa per recuperare ulteriormente la forma fisica, che invece dovrebbe aver recuperato Noah Okafor convocato appunto per l'importante occasione. A centrocampo dovrebbero riproporsi i 3 interpreti visti dall'inizio in Atalanta - Milan ovvero Tijani Reijnders, Ruben Loftus-Cheek e il jolly tutto fare Yunus Musah.

Il reparto che piange di più è la difesa dove l'univo centrale rimasto è Fikayo Tomori che dovrà lavorare in partnership con Theo Hernandez. Sulla destra sicuro di una maglia capitan Davide Calabria che non potrà giocare contro il Monza per scontare la squalifica.

Mister Howe dovrebbe partire con un 4-3-3, dando continuità allo schieramento visto nell’ultimo turno di campionato che ha portato la squadra bianconera alla vittoria. Martin Dubravka, ancora in forte dubbio dovrebbe difendere i pali, difesa a 4 con Kieran Trippier nella corsia di destra, capitan Jamaal Lascelles con Fabian Schar baluardi centrali e Tino Livramento soistati a sinistra.

Bruno Guimaraes in mezzo al campo a fare da perno, con le mezzali Sean Longstaff e Joelinton. In attacco lo svedese Alexander Isak sarà supportato da Anthony Gordon a sinistra e Miguel Almiron a destra.

Newcastle - Milan le quote e il pronostico

Le case di scommessa non danno speranze al Milan dato che la vittoria del Newcastle viene data solamente a 1,87 con il pareggio a 4 e la vittoria in trasferta del Milan a 3,75. Una qualifica in salita per il Milan che avrà sicuramente bisogno di segnare e infatti la quota GOL a 1,53 risulta molto interessante con un Over 2,5 a 1,60 e con Over 3,5 a 2,45 indica una partita con molti gol. Il risultato esatto con la quota più bassa è il pareggio per 1-1 a 8 seguito dal 2-1 a 8,75 e il 1-0 a 9,25. Wilson e Isak sono indiziati a 5 ad essere i primi marcatori dell'incontro, mentre per il Milan Olivier Giroud a 8 è seguito da Rafael Leao a 8,5.