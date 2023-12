Nella sessione invernale in arrivo, l'Inter dovrebbe operare con alcuni movimenti mirati. Il primo dovrebbe condurre il club a prelevare un esterno destro visto che Juan Cuadrado si è operato e che starà fuori minimo 3 mesi, ma anche in attacco qualcosa potrebbe essere fatto dato il rendimento molto deludente di Alexis Sanchez e Marko Arnautovic, alternative non più credibili a Thuram e Martinez. Il nome finito nel mirino sarebbe allora quello di Luis Muriel, che all'Atalanta non è considerato un titolarissimo e che per questo potrebbe partire alla volta di Milano.

La Roma invece potrebbe perdere Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista sta vivendo la sua annata peggiore della propria carriera nella capitale e potrebbe lasciare per approdare in Arabia Saudita. I giallorossi dal canto loro non vorrebbero perdere il capitano ma non si sveneranno qualora dovesse essere lui a decidere di dire addio al club.

Inter su Muriel

Luis Muriel è l'ultimo nome accostato all'Inter per rinforzare l'attacco già a gennaio. Negli ultimi giorni, infatti, la società nerazzurra sta riflettendo sul fatto di intervenire anche nel reparto avanzato oltre che sulla fascia destra come dichiarato da Javier Zanetti stesso. I numeri di Alexis Sanchez e Marko Arnautovic sono decisamente deludenti, con soli tre gol messi a segno in due, tutti in Champions League.

Troppo poco per un club che vuole competere sia in Italia che in Europa e che anche per mancanza di alternative valide davanti ha prematuramente dovuto dire addio alla Coppa Italia.

Dopo un inizio un po' in sordina, il colombiano dell'Atalanta sta carburando dato che in 13 presenze complessive in Serie A ha messo a segno due reti e un assist: i due gol sono arrivati negli ultimi incontri casalinghi, lo splendido colpo di tacco che ha gelato il Milan al 94esimo e la meravigliosa voleè che si è insaccata sotto la traversa per il gol del pareggio contro la Salernitana che ha poi dato il là alla rimonta della Dea.

Muriel si mostra dunque in forma e si propone come un buon candidato per chiunque a gennaio cerchi un centravanti.

Dove giocherebbe Muriel nell'Inter di Inzaghi

Luis Muriel è una classica prima punta: in Serie A ha totalizzato 103 gol e firmato 53 assist in 323 presenze, e anche se l'età non è più verdissima continua ad imporsi con numeri da bomber ma anche da costruttore di gioco.

Proprio la capacità di rifinire oltre a quella di concludere potrebbe condurre mister Inzaghi a farlo giocare sotto punto a supporto della prima, con il centravanti atalantino che potrebbe comunque agire da centravanti principale cui affiancare una seconda punta.

Muriel è molto abile anche nei calci piazzati ed offrirebbe dunque un'alternativa in più anche da fermo oltre che in campo aperto. Il cartellino costa 5 milioni di euro con Inzaghi che avrebbe già dato l'ok ad un trasferimento a Milano. Gasperini stesso ha di recente affermato che a gennaio Muriel potrebbe lasciare il club.

Pellegrini, possibile un'uscita dalla Roma

Lorenzo Pellegrini potrebbe presto lasciare la Roma. Il capitano dei giallorossi sarebbe 'stremato' dai tanti fischi dell'ultimo periodo e potrebbe sentire il bisogno di cambiare aria, con il club allenato da Mourinho che non vorrebbe perderlo ma che non farà ad ogni modo follie per trattenerlo.

Sull'ex Sassuolo si registra ad oggi un forte interesse proveniente dall'Arabia, con i club sauditi che al di là della questione infortuni sarebbero interessati alle qualità del trequartista che a giugno prossimo compirà 28 anni, dunque l'età della maturazione con almeno 4-5 stagioni davanti ancora a buon livello.

Un livello che nella Roma non si sta vedendo da un po': il club ama Pellegrini e Pellegrini ama il club ma tutti si aspettano di più dall'uomo che dovrebbe dare qualità alla mediana e supportare a dovere l'estro di Dybala e la potenzia di Lukaku.