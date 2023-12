Il mercato estivo del 2024 si prospetta ricco di colpi, e uno dei nomi più caldi è quello di Alessandro Buongiorno, difensore del Torino che ha attirato l'attenzione di diversi club italiani e stranieri.

L'Inter, guidata da Giuseppe Marotta, sembra essere particolarmente interessata a rinforzare la propria difesa, focalizzandosi sui centrali, e Buongiorno è emerso come un obiettivo primario.

Il Torino avrebbe già fissato il prezzo del suo centrale in circa 35 milioni di euro.

L'idea dell'Inter per la difesa: Buongiorno dal Torino

Il giocatore di 24 anni, cresciuto nelle giovanili del Torino, ha dimostrato il suo valore in questa stagione, attirando l'attenzione di club importanti.

Il prezzo fissato dal presidente del Torino, Urbano Cairo, è di 35 milioni di euro, una cifra considerevole che sottolinea l'importanza e la qualità del difensore.

La trattativa potrebbe non essere semplice, dato che Buongiorno ha già rifiutato un trasferimento all'Atalanta in estate, evidenziando il legame affettivo con il club granata; la Juventus è un altro club che si è mostrato interessato al difensore, ma Buongiorno sembra essere riluttante a indossare una maglia diversa da quella del Torino, in particolare quella bianconera degli avversari cittadini, evitando così di "tradire" la sua squadra del cuore.

La precedente intesa con l'Atalanta è saltata proprio a causa della forte connessione di Buongiorno con il Torino, e la stessa ragione potrebbe influenzare le trattative con altri club.

Il dettaglio della città in cui è nato e cresciuto il difensore sembra essere un elemento chiave nella sua decisione di trasferirsi o restare.

La possibile trattativa in estate

Il presidente Cairo è consapevole dell'interesse da parte di Inter, Juventus e anche Chelsea, ma avrebbe fissato un prezzo non negoziabile di almeno 35 milioni di euro.

Cairo sembra essere disposto a cedere il talentuoso difensore, ma solo ad un prezzo che rifletta il valore e il potenziale di Buongiorno, evitando così il rischio di perderlo a cifre sottostimate.

La stessa situazione si era sviluppata in passato con il "Gallo" Belotti, conteso da diversi top club per cifre importanti e poi ceduto a fine contratto senza ulteriori incassi dal club granata, che vorrebbe evitare di "mancare" un affare importante nella prossima estate, pur conscia dell'affetto del giocatore per i propri colori.

La dirigenza dell'Inter, con Giuseppe Marotta in prima linea, starebbe studiando una strategia per arrivare al centrale, anche se molto dipenderà dalle scelte in difesa nella prossima estate, dove inevitabilmente si dovrà intervenire data l'età dei vari Acerbi, De Vrij e Darmian.