Secondo le ultime di mercato, dopo aver perso per infortunio Reece James il Chelsea starebbe pensando a Denzel Dumfries, esterno offensivo dal quale difficilmente l'Inter si dovrebbe separare per gennaio. La Juventus invece, per un eventuale post Vlahovic, osserverebbe per la prossima estate Joshua Zirkzee del Bologna.

Inter, il Chelsea punta Dumfries dopo aver perso per infortunio Reece James

Il Chelsea potrebbe tornare sul mercato a gennaio, specie dopo aver perso per i prossimi 3 mesi a causa di un infortunio al tendine del ginocchio Reece James e secondo le ultime indiscrezioni starebbe pensando nuovamente a Denzel Dumfries.

L'esterno dell'Inter già accostato ad alcuni club di Premier League nelle scorse sessioni di rafforzamento, piacerebbe particolarmente ai "Blues" per la sua forza fisica e la spinta propulsiva mostrata settimanalmente con i nerazzurri. La società londinese capeggiata da Todd Boehly potrebbe dunque presentarsi già dal prossimo gennaio alla Pinetina con un'offerta da 35 milioni di euro.

Per l'Inter Dumfries è incedibile a gennaio

Una somma importante ma che non dovrebbe convincere i dirigenti del "Biscione" a lasciar andare via il calciatore classe '96 per una serie di motivi piuttosto evidenti: il primo, Dumfries viene considerato dal tecnico Simone Inzaghi a tutti gli effetti il titolare della fascia destra; il secondo, una volta venduto l'olandese, l'Inter dovrebbe poi trovare un suo sostituto all'altezza, un compito estremante complicato per il mercato di gennaio; terzo ed ultimo motivo, difficilmente l'Inter cederebbe un pezzo della propria rosa nel mezzo di una stagione dove oggettivamente sarà impegnata fino all'ultimo per la lotta scudetto, la Coppa Italia e, si augurano i nerazzurri, la Champions League.

Diverso sarà il discorso in estate, quando l'Inter avrà eventualmente tutto il tempo per sostituirlo.

Juventus, Vlahovic segna poco e costa tanto, Giuntoli pensa a Zirkzee per sostituirlo in futuro

La Juventus sta riscontrando un problema con i propri attaccanti, specie con Dusan Vlahovic. Oltre a centrare poco la porta avversaria, il serbo godrà nella prossima estate di un aumento di ingaggio che gli spetta da contratto e che per le attuali casse del club bianconero risulterebbe un problema.

Di conseguenza, Giuntoli starebbe contrattando con l'entourage del serbo nella speranza che quest'ultimo accetti di spalmarsi lo stipendio per più anni ma se cosi non fosse, nella prossima estate il classe 2000 potrebbe anche essere messo sul mercato.

In quel caso, la società piemontese avrebbe poi la necessità di sostituirlo ed uno dei nomi che sarebbero entrati nel mirino del ds bianconero sarebbe quello di Joshua Zirkzee: nato in Olanda nel 2001, Zirkzee piacerebbe particolarmente alla Continassa per la sua capacità di unire un imponente fisico da 1 metro e 93 a dei piedi delicatissimi.

Questo gli permette al Bologna di giocare come prima punta ma anche come rifinitore alle spalle di un ulteriore centravanti. Una caratteristica quanto meno rara per un calciatore da una mole simile e che lo avrebbe fatto entrare nel radar della Juventus. Il suo costo attualmente si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro, una valutazione destinata a salire viste le ultime prestazioni di Zirkzee nel cui contratto è presente una clausola rescissoria da 40 milioni di euro.