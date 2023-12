Alessandro Del Piero, intervenuto nelle scorse ore a Sky Sport, ha dedicato elogi importanti a Matias Soulè, talento argentino che attualmente è in prestito al Frosinone, ma il cui cartellino appartiene alla Juventus. L'ex capitano bianconero ha sottolineato in particolare le notevoli qualità del giovane argentino, elogiandone la sfrontatezza, le doti tecniche e la presenza in campo che sta mostrando.

Le dichiarazioni di Alessandro Del Piero su Matias Soulé

"Soulé sta facendo un campionato enorme per sfrontatezza, qualità, gesti tecnici e presenza in campo.

Ha trovato nel Frosinone l’ambiente perfetto per lui", sono queste le dichiarazioni di Alessandro Del Piero a Sky Sport su Matias Soulé, giocatore argentino attualmente in prestito al Frosinone.

Il suo cartellino è di proprietà della Juventus e ha un contratto in scadenza a fine giugno del 2026.

Diverse società sono interessate a Soulé che però rimarrà al Frosinone fino a giugno

Le prestazioni di Soulè non sono passate inosservate neanche in Inghilterra. In particolare il Newcastle United e il Crystal Palace sembrano essere piuttosto interessate al talento argentino classe 2003, dopo aver notato il suo rendimento durante questo periodo in prestito al Frosinone.

Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni provenienti da fonti vicine alla Juventus, la dirigenza bianconera non considererebbe minimamente la possibilità di cedere Soulè a titolo definitivo nel mese di gennaio, neanche di fronte a eventuali offerte significative di 20/25 milioni di euro.

Nei piani della dirigenza bianconera non sarebbe neanche previsto il rientro anticipato del talento argentino, il quale tornerà a far parte della rosa juventina al termine della stagione, in modo da accumulare altra esperienza da titolare con la maglia del Frosinone.

Le statistiche stagionali di Matias Soulé

Matias Soulé al Frosinone fino ad adesso ha disputato 12 partite nel campionato italiano con sei gol e un assist.

A queste bisogna aggiungere una presenza in Coppa Italia.

Il sito Sofascore.com intanto ha valutato le statistiche stagionali di Soulé. La sua media gol fino ad adesso è di 0,5 reti a partita, con 2,4 tiri scagliati verso le porte avversarie in ogni gara. Dei sei gol che ha segnato cinque sono arrivati da dentro l'area di rigore, mentre l'altro da fuori. Inoltre, di questi sei gol segnati due sono arrivati di testa, tre con il piede sinistro e uno con il destro.