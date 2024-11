Di nuovo in campo dopo poche ore della conclusione della decima giornata è di nuovo campo. Sabato 2 novembre alle ore 20.45 presso l’U-Power stadium andrà in scena la partita tra Monza e Milan. Come al solito non è una partita come le altre visti gli incroci di proprietà. In questa giornata però le due squadre si trovano ad affrontarsi in un momento molto particolare della loro stagione. I padroni di casa del Monza sono penultimi con soli 8 punti guadagnati e reduci da una sconfitta nella partita con l’Atalanta al Gewiss Stadium.

Il Milan è reduce dalla sconfitta casalinga con il Napoli, una sentenza targata Romelu Lukaku e Khvicha Kvaratskhelia.

Una rivincita di Antonio Conte nei confronti della società rossonera che non lo volle in estate. Un’ambiente difficile decifrare, ma che ha sicuramente un capro espiatori: Rafael Leao. Il portoghese infatti dovrebbe partire nuovamente dalla panchina. Ormai la scelta di Mister Pablo Fonseca sembra essere una sentenza. Martedì prossimo poi per il Milan ci sarà l’importantissima sfida a Madrid contro il Real di Carlo Ancelolotti. La fiducia in Fonseca inizia a non essere più incondizionata e la sosta per le nazionali potrebbe essere l’occasione per cambiare tecnico e recuperare il terreno perduto.

La vecchia gloria rossonera, ora mister del Monza Alessandro Nesta ritrova Bondo che nella scorsa stagione fece male al Milan con un gol nel finale che segnò il sorpasso al Milan nel finale di gara seguito allo scadere del recupero dal gol di Lorenzo Colombo.

Warren Bondo dovrebbe partire titolare con Pessina e gli esterni Kyriakopupolus e Pedro Pereira. Difesa a tre che dovrebbe prevedere dall’inizio Izzo braccetto di destra, Pablo Mari centrale e Carboni braccetto di sinistra. Milan Djuric guiderà l’attacco, vista la prolungata assenza di Andrea Petagna con le seconde punte Dany Mota e Daniel Maldini.

Nel Milan dovrebbero ancora esserci esclusioni eccellenti. In particolare Fikayo Tomori, Davide Calabria e Rafael Leao. In difesa ballottaggio sulla destra tra Filippo Terracciano ed Emerson Royal.

Al centro, assente Matteo Gabbia dovrebbero scendere in campo dal primo minuto Malik Thiaw e Strahinja Pavlovic. A sinistra, dopo le due giornate di squalifica si dovrebbe rivedere Theo Hernandez così come a centrocampo Tijani Reijnders al fianco all'inossidabile Youssuf Fofana. Trequarti con Christian Pulisic affiancato da Samuel Chukwueze a destra e Noah Okafor a sinistra. Alvaro Morata guiderà l'attacco. In panchina torna anche Tammy Abraham mentre resta ancora indisponibile Luka Jovic alle prese con la pubalgia.

Il direttore di gara sarà Ermanno Feliciani della sezione CAN di Teramo che ritrova i rossoneri per la seconda volta dopo la sconfitta per 3-1 contro il Torino all'epoca guidato da Ivan Juric.

In campo sarà aiutato daigli assistenti Bercigli e Perrotti. Il quarto ufficiale di gara sarà Maurizio Mariani. Dalla sala VAR di Lissone agirà Marco Serra con l'AVAR Fabio Maresca.

Not many things beat a penalty save 🧤

Your Cover of the Month for October 🔝#SempreMilan

Brought to you by 𝐒𝐈𝐑𝐎 pic.twitter.com/wRaDM64eUO — AC Milan (@acmilan) November 1, 2024

I convocati di Nesta per la sfida con il Milan:

Portieri: Mazza, Pizzignacco, Turati;

Difensori: Birindelli, A.Carboni, Caldirola, D’Ambrosio, Kyriakopoulos, Izzo, Marì, Pedro Pereira;

Centrocampisti: Bianco, Bondo, Ciurria, Pessina, Valoti, Vignato,

Attaccanti: Caprari, Djuric, Maldini, Maric, Mota

Allenatore: Nesta

La lista dei convocati del Milan:

Portieri: Maignan, Sportiello, Torriani;

Difensori: Bartesaghi, Calabria, Hernandez, Pavlovic, Emerson Royal, Terracciano, Thiaw, Tomori;

Centrocampisti: Chukwueze, Fofana, Loftus-Cheek, Musah, Zeroli;

Attaccanti: Abraham, Camarda, Leao, Okafor, Morata, Pulisic.

Allenatore: Fonseca