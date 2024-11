La Juventus si prepara a un periodo cruciale senza Nico Gonzalez, che non sarà disponibile nemmeno per le sfide contro il Milan e l’Aston Villa. L’argentino, fermo ai box dal 2 ottobre, si avvia a raggiungere i due mesi di assenza dai campi, una situazione che sta creando non pochi problemi a Thiago Motta. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, c’è una piccola speranza di rivederlo tra i convocati per il match contro il Lecce del 1º dicembre, ma la certezza sul suo rientro resta lontana.

Incognita Nico Gonzalez

Questa lunga assenza rappresenta un problema importante per i bianconeri, considerando che Nico Gonzalez non è praticamente mai stato a disposizione dell’allenatore in questa stagione.

Inoltre, con lo stop recente di Dusan Vlahovic, il reparto offensivo della Juventus si trova ai minimi termini. Arkadiusz Milik, altra opzione per l’attacco, è indisponibile, costringendo Motta a trovare soluzioni alternative.

Non solo in attacco, la Juventus è in difficoltà anche nel reparto arretrato. Bremer e Cabal, due pilastri difensivi, sono fuori per infortunio, lasciando Thiago Motta con poche opzioni di qualità e profondità. La situazione è resa ancora più complicata dalla necessità di affrontare avversari di alto livello come il Milan in Serie A e l’Aston Villa in Europa.

Rientrano i nazionali

Alla Continassa, intanto, prosegue la preparazione in vista della delicata trasferta a San Siro contro il Milan.

Dopo la pausa per le nazionali, quasi tutti i giocatori sono rientrati agli ordini di Motta. Restano però ancora assenti Kenan Yildiz, Teun Koopmeiners e Danilo, impegnati nelle ultime fasi delle rispettive competizioni.

Yildiz e Koopmeiners, in particolare, saranno chiamati a sopperire alle assenze in attacco. Con caratteristiche ben diverse rispetto a quelle di un centravanti puro, i due giocatori potrebbero rappresentare soluzioni adattate per provare a dare un minimo di equilibrio offensivo alla squadra.

Nel frattempo, alla Continassa si respira un’atmosfera speciale grazie alla presenza degli All Blacks. La leggendaria squadra di rugby neozelandese giocherà sabato 23 novembre all’Allianz Stadium contro l’Italia in una sfida attesissima. Questo evento extra-calcistico porta un momento di distrazione positiva nell’ambiente bianconero, ma l’attenzione di Motta e del suo staff resta rivolta alle sfide imminenti.

Con una rosa decimata e avversari di grande calibro alle porte, la Juventus è chiamata ad una prova di forza e resistenza per superare questo momento complicato. Il ritorno di Nico Gonzalez contro il Lecce, se confermato, potrebbe rappresentare un punto di svolta, ma al momento i bianconeri devono fare i conti con una realtà difficile.