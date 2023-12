La Juventus lavora in previsione di un mercato di gennaio che potrebbe portare almeno un rinforzo importante a centrocampo. L'Inghilterra rimane un riferimento molto interessante per la società bianconera, a maggior ragione dopo le recenti indiscrezioni di mercato che parlano di un interesse della società bianconera per Charlie Patino, centrocampista classe 2003 dell'Arsenal ma che in questa stagione sta giocando in prestito allo Swansea, nella Serie B inglese.

A confermare l'interesse è anche Michele Fratini: l'agente sportivo a Tv Play di Calciomercato ha sottolineato come la società bianconera potrebbe offrire una contropartita tecnica gradita all'Arsenal, ovvero Moise Kean.

L'agente sportivo Fratini ha parlato dell'interesse della Juventus per Patino a gennaio

"Patino? È un po’ nella lista di mercato di tutti, è tra i 50 giovani più forti al mondo. Non so se Rabiot rimarrà alla Juve: Patino è mancino come lui e Giuntoli vuole prendere i più forti talenti per dare qualità e impostazione di gioco al centrocampo bianconero". Queste le dichiarazioni di Michele Fratini a Tv Play di calciomercato.it.

L'agente sportivo ha parlato anche della valutazione di mercato del centrocampista inglese che ha anche passaporto spagnolo: "20 milioni di euro più 10 milioni di euro di bonus". Difficile pensare ad un investimento così pesante da parte della società bianconera nel mercato di gennaio.

Per questo potrebbe utilizzare delle contropartite tecniche gradite all'Arsenal. A tal riguardo ha dichiarato: "La Juve ha delle pedine di scambio, primo fra tutti Moise Kean". Fratini ha dichiarato che nonostante l'esperienza professionale all'Everton non sia andata benissimo per la punta italiana, negli ultimi mesi è cresciuto molto e potrebbe essere il profilo ideale per completare il settore avanzato dell'Arsenal.

Ha aggiunto che la trattativa di mercato potrebbe definirsi già a gennaio considerando l'esigenza della Juventus di migliorare la qualità del centrocampo. L'eventuale arrivo di Patino non scarterebbe la possibilità di un altro rinforzo a centrocampo. Si parla molto di Kalvin Phillips del Manchester City, come ha recentemente confermato il giornalista sportivo ed esperto di mercato Fabrizio Romano.

La stagione di Patino allo Swansea

Il centrocampista Charlie Patino sta giocando da protagonista in questa stagione allo Swansea, società impegnata nella Serie B inglese e che in questo momento naviga nelle ultime posizioni del campionato.

Nonostante questo il classe 2003 sta dando un contributo importante, ha disputato 17 match nella Serie B inglese con tre gol e quattro assist decisivi ai suoi compagni, può giocare davanti alla difesa ma anche da centrocampista centrale e da trequartista. Sarebbe un investimento importante per il presente e per il futuro della società bianconera.