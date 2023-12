Secondo quanto riportato da Tuttosport sembra che il Monza sia disposto a valutare la possibilità di vendere Colpani, con Miretti che potrebbe rappresentare la carta vincente in questa trattativa. Attualmente, però, Galliani sembra non aver aperto alla cessione del 24enne nazionale italiano, anche se la contropartita potrebbe essere interessante. Nell'eventualità di una mancata intesa, non è da scartare la possibilità che la trattativa venga posticipata nel Calciomercato estivo.

Il giocatore Colpani potrebbe trasferirsi alla Juventus a gennaio

Il centrocampista del Monza Andrea Colpani, autore di 6 gol in 17 partite stagionali, è un giocatore importante nel centrocampo guidato da Palladino.

Attualmente, la posizione in classifica del Monza sembra tranquilla, ma la squadra ha bisogno di giocatori chiave come Colpani per mantenere la categoria. Tuttavia, se la distanza dal terzultimo posto rimarrà uguale o magari aumenterà entro la fine di gennaio, potrebbe emergere una speranza nel mercato di fine mese. La valutazione di mercato di Andrea Colpani è di circa 20 milioni di euro e potrebbe definirsi sulla base di un prestito con riscatto a giugno. In caso di inserimento del prestito di Fabio Miretti è probabile che il prezzo di mercato venga attutito o magari si arrivi ad una modalità di pagamento più vantaggiosa, magari con una dilazione di pagamento in più stagioni.

La Juventus valuterebbe l'acquisto non solo di Colpani ma anche di Phillips

L'arrivo di un giocatore offensivo per la Juventus sembra essere scontato, tenendo conto anche dell'interesse della società bianconera nel recente calciomercato estivo per Domenico Berardi, poi rimasto a Sassuolo per le richieste di mercato della società emiliana.

Di conseguenza i rinforzi per la Juventus in previsione di gennaio potrebbero essere due. Oltre ad un trequartista come Colpani potrebbe arrivare anche un centrocampista bravo nell'impostazione di gioco nel garantire equilibrio e fisicità. Si parla molto del possibile arrivo di Kalvin Phillips del Manchester City, la conferma è arrivata anche dal giornalista sportivo ed esperto di mercato Fabrizio Romano, che parla di trattativa avviata fra la società inglese e quella bianconera.

Attualmente la distanza riguarderebbe la modalità, con la Juve che preferirebbe prestito con diritto di riscatto e il Manchester City che vorrebbe l'obbligo di riscatto a giugno.

Come giocherebbe la Juventus con Colpani e Phillips

La Juventus avrebbe molta qualità con gli arrivi di due giocatori come Colpani e Phillips. Tenendo conto del 3-5-2 come idea di gioco di riferimento con possibile modifica a 3-4-3, Phillips andrebbe a giocare centrocampista centrale supportato da Rabiot e Locatelli. Colpani potrebbe inizialmente partire come giocatore di fascia destra che alla lunga si trasformerebbe trequartista a supporto di Vlahovic e Chiesa.