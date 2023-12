Una delle rivelazioni del campionato italiano in questa stagione è Albert Gudmundsson, centrocampista islandese del Genoa che grazie ai suoi gol sta dando un contributo importante alla squadra ligure nell'ottenere i punti per la permanenza in Serie A. In 14 match ha segnato 6 gol, senza contare l'utilità che ha nel gioco del Genoa. Per il giocatore potrebbe definirsi una sfida di mercato importante nel Calciomercato estivo che riguarderebbe diverse società. Attualmente la Roma sarebbe in vantaggio anche se il suo trasferimento nella società romana passa dall'eventuale qualificazione alla Champions League.

Po ci sono Napoli e Juventus, che potrebbero provare ad acquistarlo sapendo però che il Genoa chiederà non meno di 20 milioni di euro per il cartellino del giocatore.

Il giocatore Gudmundsson piace alla Juventus, al Napoli e alla Roma

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus sarebbe una delle società interessate all'acquisto di Albert Gudmundsson, centrocampista del Genoa protagonista di un inizio di stagione importante. Sul nazionale islandese ci sarebbero anche il Napoli e la Roma e la speranza della società ligure che possa definirsi un'asta di mercato in estate così che il prezzo di 20 milioni di euri incrementi ulteriormente. Gudmundsson può giocare trequartista centrale o eventualmente sulle fasce offensive, sarebbe ideale non solo in caso di 3-4-3 ma anche nell'eventualità di un 4-2-3-1 o 4-3-3.

Un profilo ideale per la Juventus anche per quanto riguarda l'ingaggio in quanto non andrebbe ad appesantire in maniera evidente il bilancio societario. La società bianconera ha avuto modo di valutarlo da vicino nel recente match di campionato, con Gudmundsson che ha segnato il gol decisivo del 1 a 1 per i liguri.

Il centrocampista offensivo Gudmundsson si è trasferito al Genoa nel mercato di gennaio 2022

Il giocatore Albert Gudmundsson ha giocato il suo primo match con la nazionale dell'Islanda a 20 anni, fino ad adesso ha disputato con la rappresentativa del suo paese 35 match segnando 6 gol. Il Genoa lo ha acquistato a gennaio 2022 dall'Az Alkmaar per 1,5 milioni di euro, un prezzo di mercato che è evidentemente incrementato in questi mesi.

Il centrocampista offensivo ha contribuito alla promozione in Serie A del Genoa e attualmente sta garantendo prestazioni e gol utili per la permanenza della società ligure nel campionato italiano. Gudmunsson è solo uno dei nomi che la Juventus starebbe valutando in previsione della stagione 2024-2025. Altro nome che piace e che come ruolo è simile all'islandese è Mattia Zaccagni, che ha più o meno la stessa valutazione del giocatore del Genoa ma che è in scadenza di contratto con Lazio a giugno 2025. Questo potrebbe significare in estate una diminuzione della valutazione del suo cartellino, a meno che il giocatore non prolunghi il contratto con la società laziale.